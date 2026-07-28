Что взять в ручную кладь / © pexels.com

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Поэтому опытные путешественники не полагаются на случай и всегда тщательно собирают ручную кладь, пишет Southern Living.

Если хотите сделать путешествие максимально комфортным, убедитесь, что эти девять вещей уже ждут вас в сумке.

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Повербанк и зарядные кабели

Даже если самолет оснащен USB-портами, они могут не работать или заняты. Павербанк поможет оставаться на связи, пользоваться электронными билетами, навигатором и банковскими приложениями после приземления.

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Документы и важные бумаги

Паспорт, посадочный талон, страховой полис, бронирование гостиниц и другие документы должны быть под рукой. Храните также электронные копии в смартфоне или облачном хранилище.

Лекарство первой необходимости

Не кладите жизненно необходимые препараты в зарегистрированный багаж. Если чемодан потеряется или рейс задержится, вы все равно получите доступ к медикаментам. Также следует положить пластырь, обезболивающее и средство от укачивания.

Пустая многоразовая бутылка для воды

После контроля безопасности ее можно наполнить питьевой водой в аэропорту. Это позволит избежать обезвоживания во время полета и не переплачивать за напитки.

Легкий перекус

Орехи, протеиновый батончик, сухофрукты или крекеры пригодятся, если рейс задержится или питание на борту не предусмотрено.

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Наушники

Качественные наушники помогут отдохнуть, посмотреть фильм или послушать музыку без постороннего шума. Для длительных перелетов особенно удобными будут модели с шумоподавлением.

Теплая одежда или легкая кофта

Температура в салоне самолета зачастую ниже, чем ожидают пассажиры. Легкая кофта, тощие или шарф помогут чувствовать себя комфортно даже во время длительного перелета.

Средства личной гигиены

Влажные салфетки, антисептик, бальзам для губ, крем для рук и зубная щетка дорожного формата помогут освежиться после нескольких часов в воздухе.

Ценные вещи и электроника

Ноутбук, планшет, фотоаппарат, драгоценности и другие дорогие вещи всегда перевозите только в ручной клади. Авиакомпании рекомендуют не оставлять ценности в зарегистрированном багаже из-за риска потери или повреждения.

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Почему важно правильно собирать ручную кладь

Даже если вы летите всего на несколько дней, именно ручная кладь обеспечивает доступ ко всему необходимому во время полета. Задержка или потеря багажа происходит реже, чем кажется, но даже несколько часов без документов, зарядки или лекарства могут серьезно испортить путешествие.

Опытные путешественники советуют руководствоваться простым правилом: все, без чего вы не сможете комфортно провести первые 24 часа после приземления должно быть именно в ручной клади.

FAQ

Что взять в ручную кладь в самолет?

Обязательный минимум: документы, телефон, зарядное устройство или павербанк, необходимые лекарства, наушники, бутылка для воды, легкий перекус, тёплая одежда и все ценные вещи. Именно эти предметы помогут сделать перелет комфортным даже при задержке рейса.

Что нельзя класть в ручную кладь?

В ручной клади запрещено перевозить большинство острых предметов, оружие, а также жидкости в емкостях, превышающие установленные правила авиационной безопасности. Перед путешествием обязательно ознакомьтесь с требованиями конкретной авиакомпании, ведь они могут несколько отличаться.

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