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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Не сало и не бекон: с чем готовить яичницу, чтобы она получилась ароматной и невероятно вкусной

С чем приготовить яичницу: три вкусных варианта с грибами, помидорами, сладким перцем и сыром.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Как правильно готовить яичницу

Как правильно готовить яичницу

Яичница может быть намного вкуснее обычных жареных яиц с солью и перцем. Чтобы сделать ее ароматной и аппетитной без сала и бекона, попробуйте добавить грибы, сладкий перец, помидоры или сыр. А секрет насыщенного вкуса состоит в том, чтобы сначала обжарить дополнительные ингредиенты и только потом разбить на сковороду яйца. Об этом пишет кулинарное издание BBC Good Food.

Грибы с чесноком

Шампиньоны прекрасно сочетаются с яйцами. Во время обжаривания грибы приобретают более выразительный вкус, а чеснок и зелень делают блюдо более ароматным.

Для приготовления порежьте грибы пластинками и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок и немного чёрного перца. Когда грибы станут мягкими, разбейте сверху яйца, накройте крышкой сковороду и готовьте на небольшом огне до желаемой консистенции. В конце посыпьте блюдо петрушкой или зеленым луком.

Важный нюанс: не торопитесь добавлять яйца в сырые грибы. Сначала дайте лишней влаге испариться, так грибы лучше подрумянятся и не сделают яичницу водянистой.

Помидоры и сладкий перец

Если хочется сочной яичницы с насыщенным овощным вкусом, используйте помидоры и сладкий перец. Помидоры добавляют легкой кислинки, перец — сладковатых ноток, а вместе они создают отличную основу для яиц.

Нарежьте половину сладкого перца и один-два помидора небольшими кусочками. Сначала обжарьте перец, а через несколько минут добавьте помидоры. Когда овощи немного размякнут, сделайте между ними небольшие углубления и разбейте яйца.

Для более внятного вкуса подойдут паприка, черный перец и свежая зелень. Не добавляйте слишком много воды или растительного масла: помидоры сами выделяют сок, поэтому важно дать ему немного испариться перед добавлением яиц.

Твердый сыр и зеленый лук

Еще один хороший вариант — яичница с сыром. Во время нагревания сыр расплавляется, добавляя блюду нежного сливочного вкуса. Лучше всего подойдут гауда, чедер или другой хорошо плавящийся твердый сыр.

Разбейте яйца на разогретую сковороду, готовьте на умеренном огне и за минуту до готовности посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой, чтобы сыр расплавился, а белок полностью схватился. Перед подачей добавьте мелко нарезанный зеленый лук и немного черного перца.

Сыра не нужно много: он должен подчеркивать вкус яиц, а не полностью его перебивать. С солью тоже лучше не спешить, ведь некоторые сорта сыра уже достаточно соленые.

Что добавить в яичницу, чтобы она имела насыщенный аромат

Не обязательно использовать много ингредиентов. Часто достаточно одного-двух удачных дополнений.

  • Чеснок и петрушка — для яичницы с грибами.

  • Паприка и черный перец — для овощного варианта.

  • Твердый сыр и зеленый лук — для нежного сливочного вкуса.

  • Свежий базилик — к яйцам с помидорами.

Главное правило — сначала обжарить овощи или грибы, а яйца добавлять тогда, когда основа уже готова. Готовьте яичницу на умеренном огне: так белок равномерно схватится, а желток не пересушится, если вы любите его редким.

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