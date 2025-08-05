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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
25
Время на прочтение
2 мин

Не сало и не масло: на чем жарят яйца опытные хозяйки — секреты идеального завтрака

Сообразительные хозяйки уже давно знают, что существуют альтернативные варианты жарки яичницы, которые значительно полезнее и намного вкуснее.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На чем лучше всегожарить яйца

На чем лучше всего жарить яйца / © Unsplash

На чем жарить яйца, чтобы они были вкусными, ароматными и сохранили свою максимальную пользу после приготовления.

На чем жарить яйца, чтобы были не только вкусными, но и очень полезными

  • Сливочное масло. Жарка яиц на сливочном масле придает блюду мягкий насыщенный вкус. Лучше всего подходит для омлетов или яичницы с нежной текстурой. Важно не перегревать сковороду, потому что масло быстро горит, поэтому используйте средний огонь.

  • Топленое масло гхи. Это очищенное сливочное масло без примесей. Оно не горит даже при высоких температурах, а значит, идеально подходит для жарки яиц. Гхи также содержит антиоксиданты, витамины A, D, E, K и способствует лучшему усвоению пищи.

  • Оливковое масло первого отжима. Хотя оливковое масло чаще используют для заправок, первый холодный отжим отлично подходит и для легкой жарки. Оно придает яйцам легкий ореховый привкус и сохраняет пользу благодаря низкому содержанию насыщенных жиров.

  • Кокосовое масло. Это идеальный вариант для экспериментаторов. Кокосовое масло добавляет легкий сладковатый аромат, который гармонично сочетается с яйцами. Кроме того, оно термостойкое и полезное для сердечно-сосудистой системы.

  • Сухая жарка на антипригарной сковороде. Если вы следите за фигурой, попробуйте жарить яйца без добавления жира. Качественная антипригарная сковорода позволяет приготовить яичницу без растительного масла, главное, не перегревать посуду и не переворачивать яйцо сразу, нужно подождать, пока оно схватится.

Следует помнить, что соль и специи необходимо добавлять в конце приготовления, иначе яйца будут резиновыми.

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