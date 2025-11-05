Не сажайте эти растения рядом с малиной: какие соседи уничтожат ее урожай

Малина. / © unsplash.com

Малина любит солнце, плодородную почву и пространство. Она также очень требовательна к растениям, растящим рядом. Если посадить рядом неправильные, то можно потерять урожай и ослабить кусты.

Что нельзя сажать рядом с малиной читайте в материале ТСН.ua.

Клубника и земляника

Оба растения страдают от схожих болезней – серой гнили, пятнистости, клещей и нематод. Они легко «обмениваются» вредителями, поэтому совместное соседство только усугубит ситуацию.

Картофель, помидоры, перец и баклажаны

Паслен является источником фитофторы и вирусных инфекций, которые опасны для малины. Кроме того, они истощают землю, забирая из нее калий и фосфор, которые так нужны ягодным кустам.

Смородина и крыжовник

Эти ягоды также имеют общих вредителей — малиновую галлицу, стеблевую муху, паутинного клеща. К тому же кусты конкурируют за питательные вещества.

Яблони и груши

Корневая система деревьев слишком мощная, поэтому забирает у малины влагу и питательные вещества. К тому же в тени от сада малина ухудшается и почти не плодоносит.

Что же сажать возле малины

Рядом с малиной хорошо растут бархатцы, календула, иногда даже чеснок, но не слишком близко, потому что они отпугивают вредителей. Также хорошими соседями являются ревень, щавель или мята или мелисса.

