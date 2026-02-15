Не сажайте эти растения рядом с помидорами: какие соседи уничтожат ее урожай

Помидоры. / © ТСН

Выбор правильных растений-соседей для грядок очень важен. Ведь растения должны поддерживали друг друга, а не конкурировали. Например, за воду или питательные вещества из почвы.

Что стоит посадить рядом с помидорами, а что нет – читайте в материале ТСН.ua.

Многие растения выделяют в почву или воздух химические вещества, влияющие на рост, развитие и здоровье других растений. В случае с помидорами, правильно подобранные места выращивания могут угнетать развитие патогенов, ограничить прорастание сорняков и отпугивать вредителей.

Что сеять у помидоров:

базилик – усиливает вкус фруктов, а его аромат отпугивает тлю и белокрылку;

орегано и тимьян обладают антибактериальными свойствами;

мята отпугивает муравьев;

чеснок и лук помогают снизить риск грибковых заболеваний;

салат и шпинат защищают почву от чрезмерного пересыхания;

морковь улучшит структуру почвы и не будет конкурировать за те же питательные вещества

фасоль увеличивает содержание азота в почве.

Что нельзя сажать рядом с помидорами

Садоводы советуют не выращивать помидоры на одном и том же месте год от года. Почва может быть недостаточно плодородной, и растения легко заразятся инфекциями. Впрочем, многие растения также выделяют в почву или воздух химические вещества, влияющие на рост, развитие и здоровье других культур.

Какие культуры плохие соседи для помидоров:

Картофель, перец и баклажаны являются одними из худших компаньонов. Они принадлежат к одной семье пасленовых, что делает их уязвимыми к тем же болезням и вредителям. Если они растут рядом, мы рискуем столкнуться с кульминацией садовых бедствий.

Капуста, брокколи, укроп и кольраби тоже являются плохим выбором. Они могут задержать цветение и созревание помидоров.

Не рекомендуется выращивать огурцы рядом с помидорами. Эти растения имеют другие потребности в воде. Томаты нуждаются меньше воды. Чрезмерная влага может привести к грибковым заболеваниям и задержке роста.