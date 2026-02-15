- Дата публикации
Не сажайте эти растения рядом с помидорами: какие соседи уничтожат ее урожай
Помидоры требовательны к выращиванию. Значительная часть успеха зависит не от удобрения или ухода, а от правильного соседства.
Выбор правильных растений-соседей для грядок очень важен. Ведь растения должны поддерживали друг друга, а не конкурировали. Например, за воду или питательные вещества из почвы.
Что стоит посадить рядом с помидорами, а что нет – читайте в материале ТСН.ua.
Многие растения выделяют в почву или воздух химические вещества, влияющие на рост, развитие и здоровье других растений. В случае с помидорами, правильно подобранные места выращивания могут угнетать развитие патогенов, ограничить прорастание сорняков и отпугивать вредителей.
Что сеять у помидоров:
базилик – усиливает вкус фруктов, а его аромат отпугивает тлю и белокрылку;
орегано и тимьян обладают антибактериальными свойствами;
мята отпугивает муравьев;
чеснок и лук помогают снизить риск грибковых заболеваний;
салат и шпинат защищают почву от чрезмерного пересыхания;
морковь улучшит структуру почвы и не будет конкурировать за те же питательные вещества
фасоль увеличивает содержание азота в почве.
Что нельзя сажать рядом с помидорами
Садоводы советуют не выращивать помидоры на одном и том же месте год от года. Почва может быть недостаточно плодородной, и растения легко заразятся инфекциями. Впрочем, многие растения также выделяют в почву или воздух химические вещества, влияющие на рост, развитие и здоровье других культур.
Какие культуры плохие соседи для помидоров:
Картофель, перец и баклажаны являются одними из худших компаньонов. Они принадлежат к одной семье пасленовых, что делает их уязвимыми к тем же болезням и вредителям. Если они растут рядом, мы рискуем столкнуться с кульминацией садовых бедствий.
Капуста, брокколи, укроп и кольраби тоже являются плохим выбором. Они могут задержать цветение и созревание помидоров.
Не рекомендуется выращивать огурцы рядом с помидорами. Эти растения имеют другие потребности в воде. Томаты нуждаются меньше воды. Чрезмерная влага может привести к грибковым заболеваниям и задержке роста.