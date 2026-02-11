Не сажайте калину у дома: эзотерики раскрыли страшную правду об этом растении

Почему не стоит сажать калину у дома / © Pixabay

Реклама

Если посадить ее слишком близко к дому, растение может влиять на судьбы обитателей как на положительные, так и на негативные аспекты жизни.

Почему калину лучше не сажать возле дома

Сильная энергетика калины способна притягивать не только счастье, состояние и здоровье, но и неприятности — болезни, ссоры и бедствие. Именно поэтому эзотерики советуют избегать посадки куста рядом с домом или даже во дворе.

К тому же корни калины растут глубоко и могут разрушать фундамент здания, что еще одна причина держать его подальше от дома.

Реклама

Как спасти ситуацию, если калина уже растет

Если куст уже есть на вашем участке, его энергетику можно смягчить. Для этого посадите рядом другие кусты: малину, смородину, боярышник или шиповник. Так растения «балансируют» энергетику и уменьшают риск отрицательного воздействия.

При этом калине совсем не запрещено место на участке: идеальный вариант — посадить ее на границе территории. В таком случае куст становится своеобразным защитником, оберегая дом от негатива и злых духов.

Где калина приносит пользу

Особенно полезно высаживать калину у колодцев или природных источников. Считается, что она улучшает качество воды, делая ее более вкусной и целебной.

В таких местах калина приносит жителям удачу и благополучие. Кроме того, ягодки можно использовать для приготовления полезных блюд и чаев. В общем, калина символизирует богатство, достаток и плодородие, и правильно посаженная она становится настоящим союзником в создании гармонии на вашем участке.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.