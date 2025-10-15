Не сделайте этого в октябре – весной тюльпаны не зацветут: что сейчас нужно сделать с цветами

Тюльпаны.

Октябрь – хорошая пора для того, чтобы высадить луковицы тюльпанов. Да, они смогут хорошо укорениться до наступления морозов. Впрочем, не стоит забывать, что очень важно защитить высаженные луковички. Тюльпаны, хорошо перезимовавшие, весной быстрее прорастают, имеют крепкий стебель и больший цветок.

Как защитить тюльпаны от морозов читайте в материале ТСН.ua.

Осенью и зимой земля то подмерзает, то оттаивает. Без защиты луковицы могут начать прорастать на поверхность. Они могут погибнуть, когда после тепла температура снова опустится ниже нуля.

Внутри луковицы уже формируется будущий побег и даже зачаток весеннего бутона. Если почва промерзнет слишком глубоко, то луковица может погибнуть или ослабеть.

Мульчирование

Прежде всего, важно не заливать грядку осенью. Ведь избыток влаги перед морозами может привести к загниванию луковиц.

После первых легких заморозков, когда температура держится около 0°C, накройте грядку слоем мульчи 5–10 см. Для этого подойдут сухие листья, торф, солома, еловые ветки или опилки.

Мульча сбережет тепло, не даст земле промерзнуть слишком глубоко и защитит луковицы от резких перепадов температур.

Садоводы отмечают, что очень важно правильное время для мульчирования. Нельзя делать укрытие слишком рано. Если накрыть в начале октября, когда почва теплая, то луковицы могут "задохнуться" или пойти в рост.

Именно поэтому следует дождаться стойких холодов, когда начались первые заморозки.

