Не штоленом единственным: рецепт рождественского кекса, покоряющего из первого куска

Английский кекс может стать альтернативой германскому штолену.

Кекс. Фото: cakecupcake_ks.

Английский кекс. Фото: cakecupcake_ks.

В канун Рождества хочется чего-то особенного. Важное место на праздничном столе занимает выпечка – сладкая и душистая. Именно десерты дарят согревающие вкусы и напоминают нам ароматы, которые возвращают в детство.

ТСН.ua подготовил рецепт рождественского кекса, который станет настоящим украшением праздничного стола.

Рождественский кекс — это сладкая выпечка, которая наполняет дом запахами специй, цитрусовых и теплого теста. Его пекут заранее, чтобы к Рождеству он выстоял и приобрел свой особый вкус и аромат.

Английский кекс

Автор рецепта cakecupcake_ks говорит, что этот рождественский кекс становится вкуснее каждый день. Поэтому его следует делать заранее, чтобы он настоял. Кекс получается насыщенным, влажным, щедрым сухофруктами и орехами.

Ингредиенты для теста:

  • 270 г сливочного масла 82%

  • 270 г сахара

  • 225 г яиц

  • 1,5 ст. л. меда

  • 338 г муки

  • 75 г миндальной муки

  • 15 г разрыхлителя

  • 0,5 ч. л. соли

Ингредиенты для начинки:

  • 400 г жареных орехов

  • 700 г разных сухофруктов

  • цедра двух апельсинов

  • 250 мл рома или ликера

Специи:

  • 1,5 ч. л. корицы

  • 0,5 ч. л. имбиря

  • 0,5 ч. л. мускатного ореха

  • 0,5 ч. л. молотой гвоздики

  • 0,5 ч. л. молотого кардамона

  • 1 стручок ванили

Приготовление

  1. За несколько часов до выпечки, а еще лучше – на ночь, залейте сухофрукты алкоголем. Все хорошо перемешайте и закройте герметично. Сухофрукты набухнут, станут сочными и ароматными.

  2. Миксером взбейте масло с сахаром, чтобы масса стала светлее и приобрела кремовую текстуру. Добавьте яйца, мед и ваниль. Все хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились.

  3. В миске смешайте сухие ингредиенты. В два подхода добавьте их к жидкой массе. Затем добавьте начинку – замоченные сухофрукты и орехи. Перемешайте лопаткой – без лишнего взбивания.

  4. Для кекса понадобится круглая с отверстием по центру. Смажьте ее маслом и присыпьте мукой.

  5. Кекс выпекайте в разогретой до 160-165°C духовке в течение 70-90 мин.

  6. Когда достанете кекс, полейте его ромом, ликером или сахарным сиропом. Это усилит аромат и будет сохранять влажность.

  7. После полного охлаждения его необходимо завернуть в пергамент и оставить настаиваться в темном месте. Идеальный вариант – это выдержать до четырех недель, периодически каждую неделю смазывая алкоголем.

Кулинарка говорит, что кекс можно декорировать белковой глазурью.

