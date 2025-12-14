Не штоленом единственным: рецепт рождественского кекса, покоряющего из первого куска

Английский кекс. Фото: cakecupcake_ks.

В канун Рождества хочется чего-то особенного. Важное место на праздничном столе занимает выпечка – сладкая и душистая. Именно десерты дарят согревающие вкусы и напоминают нам ароматы, которые возвращают в детство.

ТСН.ua подготовил рецепт рождественского кекса, который станет настоящим украшением праздничного стола.

Рождественский кекс — это сладкая выпечка, которая наполняет дом запахами специй, цитрусовых и теплого теста. Его пекут заранее, чтобы к Рождеству он выстоял и приобрел свой особый вкус и аромат.

Английский кекс

Автор рецепта cakecupcake_ks говорит, что этот рождественский кекс становится вкуснее каждый день. Поэтому его следует делать заранее, чтобы он настоял. Кекс получается насыщенным, влажным, щедрым сухофруктами и орехами.

Ингредиенты для теста:

270 г сливочного масла 82%

270 г сахара

225 г яиц

1,5 ст. л. меда

338 г муки

75 г миндальной муки

15 г разрыхлителя

0,5 ч. л. соли

Ингредиенты для начинки:

400 г жареных орехов

700 г разных сухофруктов

цедра двух апельсинов

250 мл рома или ликера

Специи:

1,5 ч. л. корицы

0,5 ч. л. имбиря

0,5 ч. л. мускатного ореха

0,5 ч. л. молотой гвоздики

0,5 ч. л. молотого кардамона

1 стручок ванили

Приготовление

За несколько часов до выпечки, а еще лучше – на ночь, залейте сухофрукты алкоголем. Все хорошо перемешайте и закройте герметично. Сухофрукты набухнут, станут сочными и ароматными. Миксером взбейте масло с сахаром, чтобы масса стала светлее и приобрела кремовую текстуру. Добавьте яйца, мед и ваниль. Все хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились. В миске смешайте сухие ингредиенты. В два подхода добавьте их к жидкой массе. Затем добавьте начинку – замоченные сухофрукты и орехи. Перемешайте лопаткой – без лишнего взбивания. Для кекса понадобится круглая с отверстием по центру. Смажьте ее маслом и присыпьте мукой. Кекс выпекайте в разогретой до 160-165°C духовке в течение 70-90 мин. Когда достанете кекс, полейте его ромом, ликером или сахарным сиропом. Это усилит аромат и будет сохранять влажность. После полного охлаждения его необходимо завернуть в пергамент и оставить настаиваться в темном месте. Идеальный вариант – это выдержать до четырех недель, периодически каждую неделю смазывая алкоголем.

Кулинарка говорит, что кекс можно декорировать белковой глазурью.

Напомним, мы делились рецептом традиционного украинского калача , который веками готовили к Рождеству.