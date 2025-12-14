- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 2 мин
Не штоленом единственным: рецепт рождественского кекса, покоряющего из первого куска
Английский кекс может стать альтернативой германскому штолену.
В канун Рождества хочется чего-то особенного. Важное место на праздничном столе занимает выпечка – сладкая и душистая. Именно десерты дарят согревающие вкусы и напоминают нам ароматы, которые возвращают в детство.
ТСН.ua подготовил рецепт рождественского кекса, который станет настоящим украшением праздничного стола.
Рождественский кекс — это сладкая выпечка, которая наполняет дом запахами специй, цитрусовых и теплого теста. Его пекут заранее, чтобы к Рождеству он выстоял и приобрел свой особый вкус и аромат.
Английский кекс
Автор рецепта cakecupcake_ks говорит, что этот рождественский кекс становится вкуснее каждый день. Поэтому его следует делать заранее, чтобы он настоял. Кекс получается насыщенным, влажным, щедрым сухофруктами и орехами.
Ингредиенты для теста:
270 г сливочного масла 82%
270 г сахара
225 г яиц
1,5 ст. л. меда
338 г муки
75 г миндальной муки
15 г разрыхлителя
0,5 ч. л. соли
Ингредиенты для начинки:
400 г жареных орехов
700 г разных сухофруктов
цедра двух апельсинов
250 мл рома или ликера
Специи:
1,5 ч. л. корицы
0,5 ч. л. имбиря
0,5 ч. л. мускатного ореха
0,5 ч. л. молотой гвоздики
0,5 ч. л. молотого кардамона
1 стручок ванили
Приготовление
За несколько часов до выпечки, а еще лучше – на ночь, залейте сухофрукты алкоголем. Все хорошо перемешайте и закройте герметично. Сухофрукты набухнут, станут сочными и ароматными.
Миксером взбейте масло с сахаром, чтобы масса стала светлее и приобрела кремовую текстуру. Добавьте яйца, мед и ваниль. Все хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились.
В миске смешайте сухие ингредиенты. В два подхода добавьте их к жидкой массе. Затем добавьте начинку – замоченные сухофрукты и орехи. Перемешайте лопаткой – без лишнего взбивания.
Для кекса понадобится круглая с отверстием по центру. Смажьте ее маслом и присыпьте мукой.
Кекс выпекайте в разогретой до 160-165°C духовке в течение 70-90 мин.
Когда достанете кекс, полейте его ромом, ликером или сахарным сиропом. Это усилит аромат и будет сохранять влажность.
После полного охлаждения его необходимо завернуть в пергамент и оставить настаиваться в темном месте. Идеальный вариант – это выдержать до четырех недель, периодически каждую неделю смазывая алкоголем.
Кулинарка говорит, что кекс можно декорировать белковой глазурью.
Напомним, мы делились рецептом традиционного украинского калача , который веками готовили к Рождеству.