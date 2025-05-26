На каком расстоянии сажают огурцы друг от друга / © unsplash.com

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Если семена огурцов высаживать с учетом всех необходимых условий, это обеспечит щедрый урожай. Это растение нуждается в достаточном пространстве для полноценного развития.

Когда и как правильно сажать огурцы

Огурцы — теплолюбивая культура, требующая много солнечного света. Семена следует высевать в открытую почву только после того, как земля прогреется до 13°C, обычно это конец апреля или начало мая. Для посева выбирайте хорошо освещенные солнцем участки без тени.

Идеальными предшественниками для огурцов являются картофель, бобовые, лук и капуста. После тыквы, дыни и кабачков их сажать не рекомендуется, чтобы избежать развития общих заболеваний.

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Семена огурцов не следует углублять в почву слишком сильно. Лучшая глубина высевания составляет 4-5 см, а на плотных, тяжелых грунтах — не более 3-4 см, чтобы ростки могли легко пробиться на поверхность.

Оптимальное расстояние между огурцами

Огурцы можно выращивать двумя методами — горизонтально или вертикально.

При горизонтальном способе важно оставлять около 40 см между лунками, а междурядья должны составлять не менее 70-100 см, чтобы растения имели достаточно пространства для роста и вентиляции.

При вертикальном выращивании огурцов семена следует высевать с интервалом 40–60 см, а расстояние между рядами должно составлять не менее 120 см — это обеспечит достаточное пространство для ростков и удобство ухода.

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Помните, что огурцы не только нуждаются в тепле, но и особенно чувствительны к уровню влаги. В засушливую погоду без дождей их необходимо систематически орошать теплой водой примерно 20-25 литров на каждый квадратный метр. Рекомендованная частота полива — 2–3 раза в неделю.

Во время интенсивного роста огуречных растений следует позаботиться о дополнительном питании. Для этого можно применять натуральные удобрения, которые легко приготовить дома. В частности, огурцы хорошо реагируют на внесение древесной золы и дрожжевого раствора — эти средства укрепляют растения и стимулируют активное плодоношение.