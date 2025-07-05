сколько нужно соли на 1 кг мясного фарша. / © pixabay.com

Реклама

Подготавливая котлеты, вы можете брать практически любой фарш. Главное, чтобы мясной продукт был свежим. Но многие забывают, что именно от соли зависит консистенция фарша, а также вкус будущего блюда.

К примеру, опытные кулинары утверждают, если брать говядину, то котлета получится более плотной и эластичной, если соль добавить в процессе приготовления фарша, а не во время жарки готового продукта.

Еще один немаловажный момент: сколько нужно соли на 1 кг мясного фарша? Здесь очень важны пропорции, ведь они влияют не только на вкус, но и на то, выйдут ли котлеты сочными и эластичными или будут жесткими и сухими.

Реклама

Итак, кулинары утверждают, если вы используете мелкую соль, то ее нужно брать всего-то немного меньше, чем тогда, когда вы добавляете обычную соль с крупными крупинками.

Если это 1 кг фарша из говядины или свинины, берите около 1 ч. ложку мелкой соли. То же правило касается котлет из индейки. А вот для рыбного фарша уже нужно брать не менее 2 ч. ложек мелкой соли без горки. Куриные котлеты больше всего зависят от количества специи. Кулинары советуют добавлять в куриный фарш с луком, размоченным хлебом и яйцом не менее 1 ст. ложки обыкновенной соли.

Читайте также: