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Не совершайте частую ошибку, из-за которой котлеты получаются невкусными: как правильно солить фарш
Чтобы у вас всегда получались вкусные котлеты, нужно знать некоторые секреты их приготовления. Особенно важно правильно солить фарш.
Подготавливая котлеты, вы можете брать практически любой фарш. Главное, чтобы мясной продукт был свежим. Но многие забывают, что именно от соли зависит консистенция фарша, а также вкус будущего блюда.
К примеру, опытные кулинары утверждают, если брать говядину, то котлета получится более плотной и эластичной, если соль добавить в процессе приготовления фарша, а не во время жарки готового продукта.
Еще один немаловажный момент: сколько нужно соли на 1 кг мясного фарша? Здесь очень важны пропорции, ведь они влияют не только на вкус, но и на то, выйдут ли котлеты сочными и эластичными или будут жесткими и сухими.
Итак, кулинары утверждают, если вы используете мелкую соль, то ее нужно брать всего-то немного меньше, чем тогда, когда вы добавляете обычную соль с крупными крупинками.
Если это 1 кг фарша из говядины или свинины, берите около 1 ч. ложку мелкой соли. То же правило касается котлет из индейки. А вот для рыбного фарша уже нужно брать не менее 2 ч. ложек мелкой соли без горки. Куриные котлеты больше всего зависят от количества специи. Кулинары советуют добавлять в куриный фарш с луком, размоченным хлебом и яйцом не менее 1 ст. ложки обыкновенной соли.
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