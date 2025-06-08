Не совершайте этих ошибок: как правильно жарить кабачки, чтобы получились самыми вкусными в мире

Кабачки — это практически самые популярные летние овощи, которые можно приготовить десятками способов. Но именно жареные кабачки остаются любимым блюдом многих украинцев. Чтобы овощи получились по-настоящему аппетитными — хрустящими снаружи и нежными внутри, важно знать несколько кулинарных тонкостей. Рассказываем, как правильно жарить кабачки, каких ошибок нужно избегать, чтобы получить идеальное и вкусное блюдо.

Выбирайте молодые кабачки. Молодые овощи с тонкой шкуркой и мелкими семенами имеют нежную текстуру и не требуют длительной обработки. Они лучше держат форму во время жарки и не будут разваливаться.

Нарезайте одинаковыми кружочками. Чтобы кабачки равномерно прожарились, их нужно нарезать кружочками или пластинами одинаковой толщины — ориентировочно 5-7 мм.

Посолите и оставьте отдохнуть. После нарезки необходимо посыпать ломтики солью и оставить на 15–20 минут. Это позволит вывести лишнюю влагу, благодаря чему кабачки во время жарки не превратятся в кашу.

Обсушите перед жаркой. Промокните ломтики бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Сухие кабачки лучше подрумяниваются и не впитывают избыточное масло.

Используйте панировку или кляр. Для хрустящей корочки обваляйте кабачки в муке или окуните в кляр. Это не только улучшит вкус, но сохранит сочность внутри.

Жарьте на хорошо разогретой сковороде. Масло должно быть горячим, но не перегретым, иначе кабачки будут впитывать его, как губка. Оптимальная температура для жарки — это средний огонь.