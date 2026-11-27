Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 / © pexels.com

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Лунный календарь стрижек на декабрь поможет определиться с датой, если вы хотите не только освежить прическу, но и позаботиться о волосах перед праздниками. Рассказываем, когда лучше записаться к мастеру, а какие дни следует оставить для домашнего ухода.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 года

В декабре есть даты, которые считаются удачными для стрижки, а также дни, когда от смены прически советуют воздержаться. Если планируете поход в салон, можно ориентироваться на следующий календарь.

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Лучшие дни для стрижки: 1, 2, 12, 21, 22, 27 и 29 декабря.

Хорошие дни: 5, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 30 и 31 декабря.

Нейтральные дни: 8, 14, 26 и 28 декабря.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 13, 15, 17, 18 и 24 декабря.

Самые плохие дни для стрижки: 9 и 25 декабря.

Самые благоприятные дни для стрижки в декабре

Если давно хотели сменить прическу, декабрь предлагает несколько удачных дат. Лучшими для стрижки считаются 1, 2, 12, 21, 22, 27 и 29 числа.

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В эти дни можно запланировать как обычную подравнивание кончиков, так и более заметные изменения. Например, сделать каре, изменить форму челки, попробовать новую стрижку или наконец избавиться от давно надоевшей длины.

Хорошими для посещения парикмахера также будут 5, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 30 и 31 декабря. Если хотите привести волосы в порядок перед праздниками, можно выбрать одну из этих дат.

Когда лучше не стричь волосы в декабре 2026 года

По лунному календарю, 3, 4, 13, 15, 17, 18 и 24 декабря не относятся к удачным дням для стрижки. В этот период рекомендуют не торопиться с конфигурацией вида, в особенности если вы планируете кардинально поменять прическу.

Наименее благоприятными датами числятся 9 и 25 декабря. Если верите в месячные рекомендации, запись к парикмахеру на эти дни лучше перенести.

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Вместо этого можно уделить время уходу за волосами: сделать питательную маску, использовать увлажняющие средства или просто дать волосам отдохнуть от горячих инструментов.

Нейтральные дни для стрижки

Не все даты декабря имеют четкие рекомендации. 8, 14, 26 и 28 декабря считаются нейтральными днями. В это время можно подровнять кончики, освежить привычную стрижку или произвести легкую коррекцию прически.

Если вы не ориентируетесь на лунный календарь, выбирайте день, когда вам удобно посетить салон и есть свободное время у вашего мастера. Перед праздниками парикмахерские часто работают с большой нагрузкой, поэтому запись лучше не откладывать на последний момент.

FAQ

Когда лучше стричь волосы в декабре 2026 года?

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Лучшими днями для стрижки по лунному календарю считаются 1, 2, 12, 21, 22, 27 и 29 декабря. Также можно записаться к парикмахеру 5, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 30 или 31 декабря.

Когда нельзя стричь волосы в декабре 2026 года?

Самыми неудачными днями для стрижки называют 9 и 25 декабря. Неблагоприятными также считаются 3, 4, 13, 15, 17, 18 и 24 декабря. Если вы планируете изменить прическу по лунному календарю, лучше выбрать другую дату.

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