Не спешите мыть эти 5 продуктов: эксперты предупредили о скрытой опасности

Кухня / © Credits

Реклама

Многие люди привыкли мыть почти все продукты перед приготовлением, считая, что это помогает сделать пищу более безопасной. Однако эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают: некоторые продукты после контакта с водой могут не только потерять свои свойства, но и стать причиной распространения бактерий на кухне.

Об этом сообщило издание Eating Well.

Специалисты объясняют, что мытье отдельных продуктов в раковине способно переносить опасные микроорганизмы на столешницы, посуду, кухонные принадлежности и другие продукты. В результате возрастает риск пищевого отравления и перекрестного загрязнения.

Реклама

Сырая птица, мясо и морепродукты

Эксперты отмечают, что курицу, индейку, говядину, свинину и морепродукты не следует промывать перед приготовлением. Несмотря на распространенную привычку «очищать» сырое мясо водой, это не помогает избавиться от бактерий.

По словам специалистов, во время мытья брызги воды могут переносить сальмонеллу, кампилобактер, Listeria monocytogenes и другие патогены на окружающие поверхности. Особенно это касается сырой курицы и морепродуктов.

Вместо этого эксперты советуют использовать отдельные доски и кухонные принадлежности для сырых продуктов и готовой пищи, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

После контакта с сырым мясом следует тщательно мыть руки и дезинфицировать рабочие поверхности. Безопасность продукта обеспечивает именно правильная термическая обработка. В частности, птицу рекомендуют готовить до внутренней температуры не менее 74°C, мясо и морепродукты — до 64°C, а мясной фарш — до 71°C.

Реклама

Яйца в скорлупе

Специалисты также не советуют мыть сырые яйца перед использованием. В США яйца обычно очищают еще до продажи, поэтому дополнительное мытье дома не требуется.

Эксперты объясняют, что вода может повредить скорлупу и повысить риск проникновения бактерий внутрь яйца. Если на поверхности есть загрязнения, яйца советуют осторожно протереть сухой или немного влажной тканью.

Предварительно мытые овощи и салаты

Салатные смеси, молодая морковь и другие продукты с пометками «предварительно мытые», «трижды мытые» или «готовые к употреблению» также не нуждаются в дополнительном ополаскивании.

Эксперты отмечают, что повторное мытье может наоборот привести к попаданию бактерий из раковины, рук или кухонной посуды. Из-за этого риск загрязнения только возрастает.

Реклама

Грибы

Грибы не советуют долго держать под водой из-за их пористой структуры. Они быстро впитывают жидкость, что может ухудшить текстуру во время приготовления.

Специалисты рекомендуют лишь быстро сполоснуть грибы или очистить их специальной щеткой, после чего вытереть бумажным полотенцем или сухой тканью.

Обогащенный рис

Еще один продукт в списке — обогащенный рис. Некоторые люди промывают его перед варкой, чтобы убрать лишний крахмал или из-за опасений относительно содержания мышьяка.

Впрочем эксперты предостерегают, что чрезмерное промывание может вымывать добавленные микроэлементы, в частности витамины группы B и железо. Поэтому, если промывание не требуется для желаемой текстуры, от него советуют отказаться.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, почему микроволновка греет тарелку, а не еду. В частности, эксперты объяснили, какие материалы буквально забирают тепло у блюд.

Новости партнеров