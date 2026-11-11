Не спешите называть их старомодными: обои из прошлого стали главным трендом интерьера

Какие обои выбрать для квартиры / © pexels.com

Реклама

Теперь такие обои можно увидеть в современных квартирах, загородных домах и дизайнерских проектах. Правда, используют их несколько иначе, чем раньше. Вместо того чтобы оклеивать одинаковым рисунком всю комнату, дизайнеры часто делают акцент на одной стене или подбирают принт под мебель и общую цветовую гамму.

Интерес к винтажным мотивам объясняется популярностью уютных интерьеров с характером. О возвращении цветочных обоев пишет, в частности, британское издание House & Garden. А в опросе дизайнеров, проведенном платформой 1stDibs в рамках прогноза тенденций на 2026 год, 22% респондентов отметили перспективность цветочных и ботанических мотивов.

Реклама

Какие обои из прошлого снова стали популярными

Если раньше цветочные обои ассоциировались преимущественно с классическими интерьерами, то теперь выбор гораздо шире. Производители предлагают как знакомые мелкие орнаменты, так и большие рисунки, напоминающие картины на стенах:

Реклама

Большие цветы. Розы, пионы, магнолии и другие бутоны с большими лепестками снова привлекают внимание. Особенно эффектно смотрятся обои, на которых цветы занимают почти всю поверхность. Такой рисунок сам по себе становится украшением комнаты, поэтому рядом с ним лучше поставить простую мебель без сложного декора. Мелкий цветочный принт. Именно такие обои многие помнят с детства. Маленькие цветки, тонкие стебли и листики создают знакомое винтажное настроение. Они хорошо подходят к деревянной мебели, светлым шторам и текстилю спокойных оттенков. Особенно красив выглядят такие принты в спальнях и небольших гостиных. Темный фон и яркие цветы. Обои темно-зеленого, синего, бордового или шоколадного цвета с контрастными растительными рисунками — вариант для тех, кто любит выразительные интерьеры. Они могут сделать комнату визуально более глубокой и придать ей немного драматичности. Правда, в небольших помещениях с недостаточным освещением с такими цветами следует соблюдать осторожность. Ботанические картинки. Отдельного внимания заслуживают обои, похожие на страницы старых книг с изображениями растений. На них можно увидеть листья, цветы, ветки и целые композиции, исполненные в стиле ботанических иллюстраций. Такой вариант подойдет тем, кому нравится естественная тематика, но хочется чего-то сдержаннее больших ярких бутонов. Обои с эффектом ручной росписи. Еще один интересный вариант — рисунки, напоминающие работу художника. Они могут иметь неровные контуры, приглушенные цвета и плавные оттеночные переходы. Благодаря этому стены выглядят так, будто их украсили декоративной живописью.

Как использовать цветочные обои в современной квартире

Самый простой способ добавить в интерьер винтажный принт — оформить им одну стену. Например, в спальне это может быть пространство по изголовью кровати, а в гостиной — стена у дивана. Остальные поверхности лучше оставить однотонными, подобрав цвет, который повторяется в узоре.

Если хочется более внятного результата, можно оклеить цветочными обоями всю комнату. Особенно хорошо такой прием работает с мелкими орнаментами и светлым фоном. В этом случае следует следить, чтобы мебель и декор не перетягивали на себя излишнее внимание.

Интересно смотрятся цветочные обои и в неожиданных местах. Например, ими можно оформить небольшую прихожую, нишу, зону у туалетного столика или стену в домашнем кабинете. Даже небольшой участок с выразительным рисунком способен изменить общее впечатление от помещения.

Для кухни и ванной комнаты необходимо подбирать специальные влагостойкие покрытия. Обычные бумажные обои для таких условий не подходят, поэтому перед покупкой следует проверить рекомендации изготовителя.

Реклама

С какой мебелью сочетать обои с цветами

Чтобы квартира не напоминала интерьер из прошлого века, следует совмещать винтажные обои с современными деталями. Например, стена с большими розами будет интересно выглядеть рядом с простым диваном, лаконичным журнальным столиком и светильником необычной формы.

Для мелких цветочных узоров можно подобрать деревянный комод, плетеное кресло или небольшую керамическую вазу. Такие детали поддержат общий стиль, но не перегрузят комнату.

Еще один способ объединить интерьер — повторить цвета обоев в текстиле. Если на стенах есть темно-зеленые листья и розовые цветы, можно добавить несколько подушек соответствующих оттенков. Шторы при этом лучше оставить однотонными.

Не стоит пытаться объединить сразу несколько активных принтов. Цветочные обои уже привлекают достаточно внимания, поэтому пестрые шторы, ковер и мебельная обивка с подобными рисунками могут создать визуальный беспорядок.

Реклама

Отдельно нужно подумать об освещении. Темные обои с большими цветами лучше смотрятся в комнатах, где достаточно природного света. Если окна небольшие или помещение выходит на север, можно присмотреться к светлым вариантам с мелким рисунком.

Похоже, обои, которые еще недавно хотелось поскорее снять во время ремонта, получили второй шанс. Цветочные орнаменты снова используют в жилых интерьерах, но теперь их сочетают с современной мебелью, натуральными материалами и сдержанным декором. Так что если вам нравятся такие узоры, не стоит отказываться от них только из-за ассоциаций со старыми квартирами.

FAQ

Какие обои сейчас в моде в 2026 году?

Среди актуальных вариантов обои с большими цветами, мелкими винтажными орнаментами, ботаническими иллюстрациями и растительными рисунками на темном фоне. Также популярны принты, напоминающие ручную роспись или старинные декоративные панно.

Как совмещать цветочные обои с современной мебелью?

Цветочные обои хорошо сочетаются с лаконичной мебелью, натуральным деревом и однотонным текстилем. Если рисунок велик и яркий, лучше сделать его главным акцентом комнаты. Для мелких цветочных принтов можно добавить винтажную мебель, керамические аксессуары и плетеные элементы.

Новости партнеров

Новости партнеров