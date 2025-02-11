Не спешите покупать ванную: старую сантехнику можно превратить в новую за несколько часов

Если ваша старая ванна потеряла свой первозданный привлекательный вид, пожелтела или покрылась царапинами, не торопитесь ее менять. Ее можно обновить собственноручно, для этого вам понадобится только краска и несколько часов. Рассказываем, как без лишних затрат времени и денег превратить даже самую старую ванну в новую.

Какие материалы выбрать, как правильно покрасить ванну, чтобы она стала, как новая

Выбор краски. Это очень важный момент, потому что не каждая краска подходит для сантехники. Важно учитывать материал ванны и тип краски, подходящей для влажных помещений. Если вы не знаете эту информацию, вам поможет продавец краски. Лучше выбирать эпоксидную краску, она долговечна и устойчива к влаге. Акриловая быстро сохнет и создает гладкую поверхность.

Это очень важный момент, потому что не каждая краска подходит для сантехники. Важно учитывать материал ванны и тип краски, подходящей для влажных помещений. Если вы не знаете эту информацию, вам поможет продавец краски. Лучше выбирать эпоксидную краску, она долговечна и устойчива к влаге. Акриловая быстро сохнет и создает гладкую поверхность. Нанесение краски. Лучше всего выбирать для нанесения валик, тогда покрытие получится равномерным и гладким, без лишних подтеков. Перед покраской нужно счистить ржавчину и известковый налет, а затем обезжирить поверхность. Также нужно нанести грунтовку, чтобы краска лучше прилегала. Ванну нужно окрашивать в два слоя, выдерживая время высыхания между нанесениями.

Лучше всего выбирать для нанесения валик, тогда покрытие получится равномерным и гладким, без лишних подтеков. Перед покраской нужно счистить ржавчину и известковый налет, а затем обезжирить поверхность. Также нужно нанести грунтовку, чтобы краска лучше прилегала. Ванну нужно окрашивать в два слоя, выдерживая время высыхания между нанесениями. Защита от воды. Чтобы продлить срок службы покрытия, лучше всего закрепить краску влагостойким лаком.

Чтобы продлить срок службы покрытия, лучше всего закрепить краску влагостойким лаком. Как надолго сохранить обновленный вид ванной. Не следует использовать агрессивные чистящие средства, они повредят краску. Не бросайте в ванную тяжелые предметы, потому что краска может сколоться.

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