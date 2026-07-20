Не спешите покупать новый iPhone: бывший сотрудник Apple раскрыл секрет, о котором мало кто знает

iPhone / © pexels.com

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Бывший сотрудник Apple Тайлер Морган заявил, что многим владельцам iPhone не обязательно покупать новый смартфон из-за ухудшения работы аккумулятора. По его словам, в большинстве случаев замена аккумулятора или несколько простых настроек могут существенно улучшить производительность устройства и продлить срок его службы.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Морган подчеркнул, что многим пользователям достаточно просто заменить аккумулятор, чтобы продлить срок службы устройства. По его словам, стоимость такой услуги в Apple составляет около 80 долларов. В то же время владельцы подписки AppleCare могут бесплатно заменить аккумулятор, если его максимальная ёмкость снизилась до 79% или ниже.

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Он также отметил, что пользователи, обладающие соответствующими техническими навыками, могут самостоятельно заменить аккумулятор. Для этого Apple предлагает специальный комплект, в который входят инструкция и профессиональные инструменты. Набор можно арендовать на неделю за 49 долларов.

Помимо замены аккумулятора, бывший сотрудник Apple советует оптимизировать настройки смартфона. Самым простым бесплатным способом снизить энергопотребление он назвал отключение фонового обновления приложений. Эта функция позволяет приложениям автоматически обновлять данные даже тогда, когда они не открыты, что может заметно сократить время работы от аккумулятора.

Чтобы изменить эти настройки, нужно открыть «Настройки», перейти в раздел «Общие», а затем — «Фоновое обновление приложений». Там можно полностью отключить эту функцию или разрешить её использование только через Wi-Fi или для отдельных приложений.

По словам Моргана, это особенно полезно после переноса резервной копии на новый iPhone. После восстановления данных многие приложения начинают синхронизировать информацию в фоновом режиме, даже если пользователь практически ими не пользуется.

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Кроме того, он рекомендует использовать темные обои, уменьшать яркость экрана и, при необходимости, отключать функции автоматической регулировки яркости и True Tone, если главная цель — продлить время автономной работы. Кроме того, бывший сотрудник Apple советует не допускать перегрева смартфона, не оставлять его надолго на зарядке после достижения 100% и не держать под прямыми солнечными лучами.

Еще один совет касается режима зарядки. Морган рекомендует, по возможности, поддерживать уровень заряда в пределах 20–80%, а не постоянно заряжать устройство до 100% или разряжать его «до нуля». Он также напомнил, что в iPhone уже есть функции управления зарядкой, которые могут автоматически ограничивать максимальный уровень заряда батареи.

Кроме того, Морган высказал мнение, что владельцам старых моделей iPhone не всегда стоит спешить с установкой новых версий iOS. По его мнению, современные обновления в первую очередь оптимизированы для новых устройств, поэтому на старых смартфонах, несмотря на совместимость, они могут работать менее эффективно.

Напомним, пока в соцсетях выдвигают теории заговора, компания Apple официально объяснила, как эти маленькие цветные индикаторы защищают конфиденциальность пользователей.

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