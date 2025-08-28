ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
426
Время на прочтение
2 мин

Не спешите спиливать старую яблоню: этот хитрый прием заставит ее снова плодоносить каждый год

Как подарить старому фруктовому дереву шанс на вторую жизнь, чтобы оно получило силы на формирование крупных и вкусных плодов: советы опытных садоводов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как омолодить старую яблоню

Как омолодить старую яблоню / © www.freepik.com/free-photo

Старые яблони или груши на первый взгляд кажутся совершенно безнадежными: разросшаяся крона, урожая почти нет, а сухие ветки только портят общий вид. Многие решают спилить дерево и посадить новое. Это большая ошибка, и вот почему. Опытные садоводы знают способ, как дать старым деревьям вторую жизнь — это омолаживающая обрезка.

Как омолодить старую яблоню или грушу, чтобы дерево плодоносило каждый год

Омолаживающая обрезка — это не разовая процедура, а постепенная работа на протяжении 2 лет. Она стимулирует спящие почки, запускает активный рост и возвращает дереву способность плодоносить.

С чего начать работу со старыми деревьями.

  • Санитарная обрезка. Сначала уберите сухие, поврежденные и больные ветви, также удалите трущиеся друг о друга и те, что растут во внутрь кроны. Это улучшит проветривание и даст доступ солнечному свету.

  • Уменьшение высоты и прореживание. Укоротите 1-2 старые скелетные ветви в верхней части, чтобы открыть центр кроны. Срезы делайте «на кольцо» и обрабатывайте садовым варом.

  • Перенаправление роста. Длинные ветки подрезайте, переводя их на боковые ответвления, чтобы формировать раскидистую и освещенную крону.

Важные правила омолаживающей обрезки старых фруктовых деревьев

  • Обрезку проводите ранней весной, еще до распускания почек.

  • Инструменты должны быть острыми и продезинфицироваными.

  • Не снимайте сразу слишком много веток, ведь дерево получит стресс и выпустит множество ненужных «волчков».

Что делать с волчками? После обрезки на стволе и ветвях появятся вертикальные побеги, не спешите их удалять. Оставьте часть, потому что именно они могут стать новыми плодовыми ветвями. Остальные выламывайте вручную, лучше делать это летом, пока побеги еще зеленые и мягкие.

Как поддержать старое дерево после обрезки

  • Весной внесите перегной или компост.

  • В засушливые периоды снабдите дереву регулярный полив.

  • Следите за постепенным формированием новой кроны.

Уже через год после омолаживающей обрезки вы увидите сильные молодые побеги и первые цветочные почки. А еще через год старая яблоня или груша снова будет щедро дарить урожай, словно в молодые годы.

Дата публикации
Количество просмотров
426
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie