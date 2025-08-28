Не спешите спиливать старую яблоню: этот хитрый прием заставит ее снова плодоносить каждый год

Как омолодить старую яблоню / © www.freepik.com/free-photo

Старые яблони или груши на первый взгляд кажутся совершенно безнадежными: разросшаяся крона, урожая почти нет, а сухие ветки только портят общий вид. Многие решают спилить дерево и посадить новое. Это большая ошибка, и вот почему. Опытные садоводы знают способ, как дать старым деревьям вторую жизнь — это омолаживающая обрезка.

Как омолодить старую яблоню или грушу, чтобы дерево плодоносило каждый год

Омолаживающая обрезка — это не разовая процедура, а постепенная работа на протяжении 2 лет. Она стимулирует спящие почки, запускает активный рост и возвращает дереву способность плодоносить.

С чего начать работу со старыми деревьями.

Санитарная обрезка. Сначала уберите сухие, поврежденные и больные ветви, также удалите трущиеся друг о друга и те, что растут во внутрь кроны. Это улучшит проветривание и даст доступ солнечному свету.

Уменьшение высоты и прореживание. Укоротите 1-2 старые скелетные ветви в верхней части, чтобы открыть центр кроны. Срезы делайте «на кольцо» и обрабатывайте садовым варом.

Перенаправление роста. Длинные ветки подрезайте, переводя их на боковые ответвления, чтобы формировать раскидистую и освещенную крону.

Важные правила омолаживающей обрезки старых фруктовых деревьев

Обрезку проводите ранней весной, еще до распускания почек.

Инструменты должны быть острыми и продезинфицироваными.

Не снимайте сразу слишком много веток, ведь дерево получит стресс и выпустит множество ненужных «волчков».

Что делать с волчками? После обрезки на стволе и ветвях появятся вертикальные побеги, не спешите их удалять. Оставьте часть, потому что именно они могут стать новыми плодовыми ветвями. Остальные выламывайте вручную, лучше делать это летом, пока побеги еще зеленые и мягкие.

Как поддержать старое дерево после обрезки

Весной внесите перегной или компост.

В засушливые периоды снабдите дереву регулярный полив.

Следите за постепенным формированием новой кроны.

Уже через год после омолаживающей обрезки вы увидите сильные молодые побеги и первые цветочные почки. А еще через год старая яблоня или груша снова будет щедро дарить урожай, словно в молодые годы.