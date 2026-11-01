Не спешите включать отопление на полную мощность: этот простой трюк поможет сохранить тепло в доме

Отопление / © Credits

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Обычный картон и алюминиевая фольга могут помочь уменьшить потери тепла через наружные стены и повысить эффективность отопления комнаты. Для этого достаточно изготовить простой самодельный экран и установить его за батареей.

Издание Deccoria рассказало, как изготовить такую конструкцию практически без затрат и каких правил следует придерживаться, чтобы она функционировала должным образом.

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Почему батарея теряет тепло через стену

Радиатор отопления передает тепло не только воздуху в комнате, но и стене, у которой он установлен. Если речь идет о наружной стене с недостаточной теплоизоляцией, часть энергии может тратиться на её прогрев, а затем уходить наружу.

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Эта проблема особенно актуальна для старых домов, в которых теплоизоляция стен зачастую не соответствует современным стандартам.

Одним из способов ограничить такие потери является установка специального экрана за радиатором. Его отражающая поверхность отражает часть теплового излучения в сторону комнаты, вместо того чтобы оно поглощалось стеной.

При этом, как отмечает Deccoria, такой способ не гарантирует автоматического существенного снижения счетов за отопление. Результат зависит, в частности, от состояния теплоизоляции дома.

Как сделать экран из картона и фольги

Для изготовления самодельного теплоизоляционного экрана понадобятся всего два материала: кусок картона и алюминиевая фольга. Картон можно бесплатно получить в супермаркетах, где часто оставляют пустые коробки возле мест для упаковки покупок. Фольга обычно есть на любой кухне.

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Процесс изготовления не требует специальных инструментов или навыков.

Сначала необходимо измерить пространство за батареей, определив необходимую высоту и ширину будущего экрана. Затем вырезать картонную панель соответствующего размера, которая не должна чрезмерно выступать за пределы радиатора.

Следующий шаг — обернуть картон алюминиевой фольгой, разгладив её поверхность. Важно, чтобы блестящая сторона фольги была обращена к батарее.

Готовую конструкцию устанавливают за радиатором, обеспечив её устойчивое положение. При этом необходимо оставить достаточно места для циркуляции воздуха.

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Экран не должен закрывать вентили, регуляторы и другие элементы батареи. Также нельзя препятствовать движению теплого воздуха, так как это помешает равномерному прогреву помещения.

Что ещё поможет сохранить тепло в доме

Самодельный экран за батареей будет более эффективен в сочетании с другими мерами, позволяющими уменьшить потери тепла.

В частности, не рекомендуется закрывать радиаторы мебелью или длинными шторами. Между батареей и мебелью желательно оставлять примерно 10–15 сантиметров свободного пространства, чтобы теплый воздух мог беспрепятственно распространяться по комнате.

Также стоит проверить герметичность окон и дверей. Изношенные уплотнители или неправильно отрегулированные оконные конструкции могут пропускать холодный воздух, из-за чего помещение быстрее охлаждается.

Особое внимание следует уделить проветриванию. Вместо длительного удержания окна в открытом или приоткрытом положении рекомендуется на несколько минут широко открыть его. На это время отопление желательно уменьшить, а после проветривания вернуть обычные настройки.

Кроме того, температуру следует регулировать в зависимости от назначения комнаты и времени суток. В солнечные дни можно использовать естественное тепло, открывая шторы, чтобы солнечные лучи прогревали помещение. Вечером окна и шторы лучше закрывать, чтобы уменьшить потери накопленного тепла.

Напомним, что для уменьшения сквозняков зимой не обязательно покупать дорогие материалы или вызывать мастера. Для временного утепления старых деревянных окон и некоторых старых пластиковых конструкций можно приготовить густую смесь из туалетной бумаги и клея ПВА.

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