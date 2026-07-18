Не спешите выбрасывать футболку: как через несколько минут отстирать пятна от ягод

Пятно. / © Фото из открытых источников

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Пятна от клубники, малины, черники, вишни или шелковицы появляются на одежде и взрослых, и малых — стоит всего несколько капель сока попасть на футболку или платье. Избавиться от таких загрязнений можно даже без дорогих средств, если поступать правильно. Самое главное правило — не дать пятну засохнуть.

Как вывести пятна от ягод без дорогой химии читайте в материале ТСН.ua.

Свежие ягодные пятна можно полностью вывести, если действовать быстро. В то же время, не стоит сразу стирать горячей водой или сразу использовать агрессивные отбеливатели. Не следует смешивать уксус, перекись водорода, хлорные отбеливатели и другие агрессивные средства, ведь можно повредить ткань и испортить цвет.

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Лимонный сок

Лимонная кислота хорошо растворяет ягодный пигмент. Смочите пятно свежим лимонным соком или раствором лимонной кислоты, оставьте на 10–15 минут, после чего стирайте вещь обычным способом.

Пищевая сода

Если пятно немного подсохло, приготовьте густую кашицу из соды и небольшого количества воды. Нанесите на загрязнение на 20 минут, после чего аккуратно смойте и постирайте одежду.

Уксус

Для светлых тканей можно смешать столовый уксус и воду в пропорции 1:1. Нанесите раствор на пятно, подождите около 10 минут и постирайте вещь.

Хозяйственное мыло

Классический способ, часто помогающий со свежими пятнами. Хорошо намыльте загрязненный участок, оставьте на 20–30 минут, а затем постирайте одежду в стиральной машине.

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Перекись водорода

Для белых тканей подойдет 3% перекись водорода. Нанесите его на пятно на несколько минут, тщательно смойте водой и постирайте вещь. Впрочем, на цветных тканях этот способ может привести к освещению материала.

Как отстирать чернику

Черника оставляет очень стойкие пятна из-за высокого содержания природных красителей. Для белых вещей подойдет перекись водорода, а для цветных лучше использовать хозяйственное мыло или специальные средства для цветных тканей.

Как вывести пятна от малины

Малиновый сок быстро проникает в волокна ткани, поэтому действовать нужно как можно скорее. Избавиться от загрязнения поможет смесь пищевой соды и воды или кислородный пятновыводитель.

Как отстирать клубнику

Для белой одежды хорошо подходят перекись водорода, лимонный сок или кислородный отбеливатель. Впрочем, не используйте хлор сразу — он может повредить ткань и сделать пятно еще более заметным.

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Как отстирать вишню

Вишневый сок содержит насыщенные природные пигменты, легко впитывающиеся в ткань. Если пятно свежее, промойте его холодной водой, а затем нанесите хозяйственное мыло или лимонный сок на 15–20 минут.

Как вывести пятно от шелковицы

Пятна от шелковицы считаются одними из самых сложных. Промойте ткань холодной водой, обработайте кислородным пятновыводителем или лимонной кислотой. При необходимости повторите процедуру несколько раз.

Напомним, мы писали о том, почему желтые пятна на белой одежде и как их убрать.

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