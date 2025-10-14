Не спешите выбрасывать картофельную кожуру осенью: превратите обычные отходы в ценное удобрение для огорода

Не выбрасывайте картофельные очистки / © Фото из открытых источников

Опытные дачники часто применяют для подкормки органические остатки из кухни, в частности картофельную кожуру. Как использовать ее осенью?

Первый шаг — подготовить кожуру, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы и споры. Для этого достаточно поместить ее в морозильную камеру в сутки.

После такой обработки отходы можно безопасно использовать в качестве удобрения.

Далее закопайте замороженную кожуру в саду на глубину 10-12 см, отступив примерно полметра от ствола дерева или куста.

Молодым деревьям хватит одного ведра, а взрослым понадобится два. Если повторить подкормку еще и весной, растения получат полный набор питательных веществ на целый сезон, что обеспечит богатый урожай — и все это без всяких затрат.