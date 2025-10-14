- Дата публикации
Не спешите выбрасывать картофельную кожуру осенью: превратите обычные отходы в ценное удобрение для огорода
Органические удобрения — природный источник плодородия почвы. Они насыщают землю полезными микроэлементами, укрепляют растения и стимулируют рост, а самое приятное — их можно получить без затрат.
Опытные дачники часто применяют для подкормки органические остатки из кухни, в частности картофельную кожуру. Как использовать ее осенью?
Первый шаг — подготовить кожуру, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы и споры. Для этого достаточно поместить ее в морозильную камеру в сутки.
После такой обработки отходы можно безопасно использовать в качестве удобрения.
Далее закопайте замороженную кожуру в саду на глубину 10-12 см, отступив примерно полметра от ствола дерева или куста.
Молодым деревьям хватит одного ведра, а взрослым понадобится два. Если повторить подкормку еще и весной, растения получат полный набор питательных веществ на целый сезон, что обеспечит богатый урожай — и все это без всяких затрат.