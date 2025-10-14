ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
515
Время на прочтение
1 мин

Не спешите выбрасывать картофельную кожуру осенью: превратите обычные отходы в ценное удобрение для огорода

Органические удобрения — природный источник плодородия почвы. Они насыщают землю полезными микроэлементами, укрепляют растения и стимулируют рост, а самое приятное — их можно получить без затрат.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Не выбрасывайте картофельные очистки

Не выбрасывайте картофельные очистки / © Фото из открытых источников

Опытные дачники часто применяют для подкормки органические остатки из кухни, в частности картофельную кожуру. Как использовать ее осенью?

Первый шаг — подготовить кожуру, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы и споры. Для этого достаточно поместить ее в морозильную камеру в сутки.

После такой обработки отходы можно безопасно использовать в качестве удобрения.

Далее закопайте замороженную кожуру в саду на глубину 10-12 см, отступив примерно полметра от ствола дерева или куста.

Молодым деревьям хватит одного ведра, а взрослым понадобится два. Если повторить подкормку еще и весной, растения получат полный набор питательных веществ на целый сезон, что обеспечит богатый урожай — и все это без всяких затрат.

Дата публикации
Количество просмотров
515
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie