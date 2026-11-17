Как использовать флешку

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USB-флэшки постепенно теряют популярность. Сегодня фотографии и документы все чаще хранятся в облачных сервисах, а для переноса больших файлов используются внешние SSD. Поэтому у многих дома остались старые флешки, которыми уже давно никто не пользуется.

Однако даже накопитель небольшой емкости может пригодиться. Его можно использовать не только для переноса файлов, но и для восстановления компьютера, защиты документов или прослушивания музыки без Интернета.

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Как пишет Pocket-lint, существует несколько практических способов дать старым USB-флэшкам вторую жизнь. Рассказываем о пяти интересных вариантах и объясняем, как ими воспользоваться.

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1. Создать флешку для восстановления Windows

Один из самых полезных способов использовать старую флешку — превратить ее в загрузочный носитель для установки или восстановления Windows.

Такой накопитель пригодится, если система перестанет запускаться из-за повреждений системных файлов, неудачного обновления или других программных проблем. С помощью загрузочной флешки можно запустить инструменты восстановления, переустановить Windows или попытаться устранить неполадки компьютера.

Для создания установочного носителя Windows 11 понадобится исправная флешка объемом не менее 8 ГБ. Проще всего воспользоваться официальной программой Media Creation Tool на сайте Microsoft.

После запуска программы требуется:

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Выберите «Создать установочный носитель для другого ПК». Выбрать язык, редакцию и 64-битную архитектуру Windows. Подключить флешку. Следуйте инструкциям на экране.

Важно: при создании загрузочного носителя все файлы на флешке будут удалены. Поэтому нужные данные следует заранее перенести в другое место.

Такую флешку лучше приготовить заблаговременно, пока компьютер еще работает исправно.

2. Записать музыку для автомобиля

Старую флешку можно использовать для хранения любимых песен и прослушивания в автомобиле без интернета.

Музыкальные сервисы удобны, но не всегда доступны в пути: мобильный интернет может работать нестабильно, а без подписки часть функций стриминговых платформ может быть недоступна. Флешка с музыкой позволяет прослушивать записанные композиции независимо от соединения.

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Для этого достаточно скопировать аудиофайлы на накопитель и подключить его к USB-порту мультимедийной системы автомобиля. Но сначала следует убедиться, что магнитола поддерживает воспроизведение музыки с USB: в некоторых автомобилях USB-разъемы предназначены только для зарядки устройств.

Также важен формат файлов. Более старые мультимедийные системы могут поддерживать MP3, но не распознавать FLAC или другие аудиоформаты. Для большой коллекции музыки в формате MP3 обычно достаточно флешки на 8 или 16 ГБ.

3. Использовать флешку для блокировки компьютера

Старый USB-накопитель можно использовать как дополнительное средство защиты компьютера от постороннего доступа. Для этого существуют программы, блокирующие Windows, если определенная флешка отключена от компьютера.

К примеру, USB Raptor использует специальный файл на накопителе, чтобы проверять его наличие. После настройки пользователь может работать на компьютере с вставленной флешкой, а после ее отключения программа блокирует доступ к рабочему столу.

Это может быть полезно для тех, кто работает в офисе или пользуется компьютером в помещении, где находятся другие люди. Однако такой способ имеет существенные ограничения.

Обычная флешка с программой для блокировки не обеспечивает такого же уровня защиты, как специализированный аппаратный ключ безопасности. Она не заменяет надежный пароль, шифрование диска и другие средства защиты.

Кроме того, флешка может потеряться или перестать работать. Поэтому при настройке обязательно необходимо предусмотреть резервный способ входа в систему.

4. Создать зашифрованное хранилище для документов

Старую USB-флешку можно использовать для хранения копий важных документов, личных фотографий или рабочих файлов. Но если накопитель потеряется, посторонний человек сможет просмотреть его содержимое.

Для защиты информации можно воспользоваться бесплатной программой VeraCrypt. Она позволяет создать на флешке зашифрованный контейнер, доступ к которому открывается только после ввода пароля.

Это означает, что даже если флешка попадет в чужие руки, открыть защищенные документы без пароля будет очень сложно.

В то же время старые накопители могут выходить из строя. Потому важные документы необходимо дополнительно хранить в другом надежном месте. Оптимально иметь несколько копий: на компьютере, флешке и в защищенном облачном хранилище.

5. Собрать коллекцию ретроигр

Любителям старых видеоигр флешка может понадобиться для хранения эмуляторов, настроек и игровых файлов.

Эмуляторы — это программы, которые воспроизводят определенную игровую систему и позволяют запускать совместимые игры на компьютере или другом устройстве. Флешку можно использовать для переноса собственной коллекции между совместимыми устройствами.

В то же время, для некоторых современных устройств могут потребоваться дополнительные настройки, а старые и медленные флешки не всегда обеспечивают комфортную загрузку больших игр.

Также следует учитывать авторские права. Сами эмуляторы обычно легальны, но загружать коммерческие игры без разрешения правообладателя нельзя. Безопаснее всего использовать официально приобретенные, бесплатные или другие законно доступные файлы.

Что проверить перед использованием

Прежде чем использовать старую флешку для новых задач, следует убедиться, что она исправна.

Подключите накопитель к компьютеру и проверьте правильность его емкости.

Скопируйте несколько файлов, откройте их и перенесите обратно.

Если флешка часто отключается, файлы повреждены или запись происходит с ошибками, не храните на ней важные данные.

Обратите внимание на скорость работы: старые накопители с интерфейсом USB 2.0 могут быть значительно медленнее современных моделей.

Для музыки, документов или небольших программ этого достаточно, но для больших файлов или установки операционной системы скорости может не хватает.

Перед форматированием проверьте, не остались ли на флешке нужные фотографии или документы: во время этой процедуры они будут потеряны.

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