Не спешите выбрасывать увядшую гортензию: простое средство может помочь её спасти

Что делать, если гортензия увядает / © Unsplash

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Жара может серьезно повредить гортензиям. Если листья поникли, стали сухими и хрустящими, это часто свидетельствует о недостатке воды. Впрочем, даже такое растение еще может восстановиться, если за ним правильно ухаживать.

Об этом сообщило издание Express.

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Эксперт по садоводству Иш пояснил, что гортензии плохо переносят засуху, поэтому в жаркую погоду особенно важно следить за влажностью почвы. В то же время не стоит сразу поливать растение большим количеством воды.

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Как спасти увядающую гортензию

Поливать гортензию нужно у основания, направляя воду непосредственно на почву. Так влага будет поступать к корням. Особенно быстро гортензии могут увядать на участках, где в течение дня много солнца. В таком случае листья рискуют не только высохнуть, но и получить ожоги.

Не стоит торопиться и с удобрениями. Иш советует сначала хорошо поливать гортензию в течение примерно недели. Удобрения можно вносить, когда растение начнёт восстанавливаться или на нём появятся новые почки. Для этого подойдёт универсальное удобрение или удобрение пролонгированного действия.

Понять, можно ли ещё спасти гортензию, поможет простой тест. Для этого нужно слегка соскоблить кору в нижней части стебля. Если под ней виден зелёный слой, растение живо. Если же он коричневый, гортензия, возможно, уже слишком сильно повреждена.

Что добавить в почву

Сертифицированная арбористка и специалист по ландшафтному дизайну Университета штата Северная Каролина Барбара Фэйр советует добавить в почву перепревшие листья.

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Такое простое средство помогает почве дольше оставаться влажной и в то же время обеспечивает хороший дренаж. Постепенно перегнивая, листья также обогащают почву питательными веществами. По словам Фейр, именно влажная и хорошо дренированная почва лучше всего подходит для гортензий.

Чтобы растения в дальнейшем реже вяли, их рекомендуется поливать также осенью и зимой, ведь корням нужна влага даже в период покоя. Если же гортензия растет на слишком солнечном участке, её можно пересадить в более затененное место, когда растение будет находиться в состоянии покоя.

Напомним, что осенний уход за гортензиями напрямую влияет на их цветение в следующем сезоне. Специалисты советуют вовремя прекратить одну привычную процедуру, которая может сделать растения более уязвимыми к холодам.

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