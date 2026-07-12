Не спорт и не диета: только одна привычка укрепит здоровье и продлит жизнь до ста лет

Как продлить жизнь / © pexels.com

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Многие считают, что секрет долголетия заключается только в строгих диетах или ежедневных тренировках. На самом деле специалисты все чаще подчеркивают: существует еще одна привычка, оказывающая огромное влияние на физическое и психологическое здоровье. Речь идет о полноценном и регулярном сне. Именно качественный ночной отдых помогает организму восстанавливаться, поддерживает работу мозга, укрепляет иммунитет и даже снижает риск развития многих хронических заболеваний.

Почему сон очень важен для долголетия

Во время сна организм не просто отдыхает. В этот период активизируются процессы обновления тканей, нормализуется гормональный баланс, стабилизируется работа сердечно-сосудистой системы и укрепляется иммунная защита.

Врачи отмечают, что люди, регулярно спящие достаточное количество часов, обычно реже сталкиваются с проблемами давления, нарушениями обмена веществ и постоянной усталостью.

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Как сон влияет на продолжительность жизни

Научные исследования свидетельствуют, что постоянное недосыпание оказывает негативное влияние почти на все системы организма. Оно может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ожирения и даже усугублять когнитивные функции.

Регулярный полноценный сон помогает организму эффективнее бороться со стрессом, поддерживает нормальную работу внутренних органов и способствует здоровому старению.

Сон улучшает работу мозга

Ночью мозг обрабатывает полученную за день информацию, укрепляет память и формирует новые нейронные связи. Если человек постоянно недосыпает, ему становится труднее сконцентрироваться, принимать решения и запоминать новую информацию.

Полноценный отдых также оказывает положительное влияние на настроение и помогает уменьшить риск развития тревожных расстройств и депрессии.

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Иммунитет также зависит от сна

Во время ночного отдыха организм производит вещества, помогающие бороться с вирусами, бактериями и воспалительными процессами. Именно поэтому люди, которые регулярно недосыпают, чаще болеют простудами и дольше выздоравливают после инфекций.

Достаточная продолжительность сна помогает иммунной системе работать более эффективно даже в периоды повышенных нагрузок.

Сколько нужно спать

Большинству взрослых людей специалисты рекомендуют спать от семи до девяти часов в сутки. Однако важна не только продолжительность, но и регулярность. Лучше ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время даже в выходные.

Перед сном лучше отказаться от использования смартфона, компьютера или телевизора, а также избегать тяжелой пищи и избытка кофеина в вечернее время.

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