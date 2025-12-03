- Дата публикации
Не ставьте новогоднюю елку здесь: три места в доме, угрожающие вашей безопасности
Чтобы празднование не обернулось бедами, важно правильно выбрать место для главного символа зимних праздников — новогодней елки.
Живая елка может загореться в считанные секунды, а искусственная — от перегрева гирлянд или вблизи нагревательных приборов. Поэтому заранее продумайте, где категорически нельзя ставить елку.
Проходы и места с активным движением
Многие считают, что идеальное место для елки — прихожая или кухня, чтобы ее увидели все гости. Но это одно из самых опасных месторасположений.
В проходах повышен риск, что дерево заденут, опрокинут или зальют водой. Особенно это актуально, если в доме есть дети или активные домашние животные.
Идеальное место для елки — в стороне от человеческого потока, например, в дальнем углу гостиной.
Рядом с источниками тепла
Ни в коем случае не ставьте елку у батарей, каминов, обогревателей или горячих труб.
Живая елка быстро пересыхает на тепле и становится пожароопасной.
Искусственная елка может потерять форму, потускнеть, а пластик при нагревании выделяет неприятный запах.
Чтобы елка простояла к праздникам и не создавала угрозы, располагайте ее подальше от источников тепла.
Во влажных помещениях
Лишняя влага — не лучший сосед для новогодней елки.
В таких условиях на ветвях может появиться плесень — как на живых, так и на искусственных деревьях. Поначалу это может быть незаметно, но вредные споры придется регулярно вдыхать.
Помещение с елкой лучше проветривать, но осторожно: резкие перепады температур вредят и дереву, и украшениям.
Маленький лайфхак
Еще одна распространенная ошибка, которую допускают почти все: сразу после извлечения коробки с украшениями мы начинаем наряжать елку. Но на стеклянных шарах, мишуре и фигурках скапливается пыль и бактерии, лежавшие на антресолях круглый год.
Перед тем как украшать елку, хотя бы протрите игрушки — это займет несколько минут, а воздух в доме станет чище и безопаснее.