Не ставьте новогоднюю елку здесь: три места в доме, угрожающие вашей безопасности

Где опасно ставить новогоднюю елку / © pexels.com

Реклама

Живая елка может загореться в считанные секунды, а искусственная — от перегрева гирлянд или вблизи нагревательных приборов. Поэтому заранее продумайте, где категорически нельзя ставить елку.

Проходы и места с активным движением

Многие считают, что идеальное место для елки — прихожая или кухня, чтобы ее увидели все гости. Но это одно из самых опасных месторасположений.

В проходах повышен риск, что дерево заденут, опрокинут или зальют водой. Особенно это актуально, если в доме есть дети или активные домашние животные.

Реклама

Идеальное место для елки — в стороне от человеческого потока, например, в дальнем углу гостиной.

Рядом с источниками тепла

Ни в коем случае не ставьте елку у батарей, каминов, обогревателей или горячих труб.

Живая елка быстро пересыхает на тепле и становится пожароопасной.

Искусственная елка может потерять форму, потускнеть, а пластик при нагревании выделяет неприятный запах.

Реклама

Чтобы елка простояла к праздникам и не создавала угрозы, располагайте ее подальше от источников тепла.

Во влажных помещениях

Лишняя влага — не лучший сосед для новогодней елки.

В таких условиях на ветвях может появиться плесень — как на живых, так и на искусственных деревьях. Поначалу это может быть незаметно, но вредные споры придется регулярно вдыхать.

Помещение с елкой лучше проветривать, но осторожно: резкие перепады температур вредят и дереву, и украшениям.

Реклама

Маленький лайфхак

Еще одна распространенная ошибка, которую допускают почти все: сразу после извлечения коробки с украшениями мы начинаем наряжать елку. Но на стеклянных шарах, мишуре и фигурках скапливается пыль и бактерии, лежавшие на антресолях круглый год.

Перед тем как украшать елку, хотя бы протрите игрушки — это займет несколько минут, а воздух в доме станет чище и безопаснее.