Не ставьте пищу в микроволновку, пока не сделаете это: простой тест, о котором мало кто знает

Как узнать, подходит ли посуда для микроволновки / © pexels.com

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Эксперты рекомендуют перед использованием новой тарелки, чашки или миски провести простой тест. Он занимает всего одну минуту, но поможет понять, безопасна ли посуда для микроволновки.

Простой тест

Если вы не уверены, подходит ли конкретная посуда для использования в микроволновке, воспользуйтесь этим способом:

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Возьмите сосуд, который хотите проверить. Поставьте рядом чашку или стакан с водой. Поместите все в микроволновку. Включите печь на одну минуту. Осторожно извлеките сосуд и проверьте его температуру.

Главный принцип: вода должна нагреться, а вот сам материал посуды остаться прохладным или чуть теплым. Если же тарелка тоже стала очень горячей, значит, материал активно поглощает энергию микроволн. Такую посуду лучше не использовать на регулярной основе.

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Почему посуда может нагреваться в микроволновке

Микроволновая печь разогревает пищу посредством взаимодействий микроволн с молекулами воды в продуктах. Безопасная посуда обычно не должна сильно нагреваться сама по себе — ее задача состоит в том, что удерживать пищу горячей.

Если чашка или тарелка становятся горячее самой пищи, это может означать, что их материал реагирует на нагревание и накапливает тепло. Именно поэтому эксперты советуют обращать внимание не только на маркировку «можно использовать в микроволновке», но и проверять посуду самостоятельно.

Какую посуду не стоит ставить в микроволновку

Всегда перед использованием проверяйте посуду, особенно, если она старая, приобретенная без упаковки или вы не знаете ее происхождение.

Не рекомендуется использовать в микроволновке:

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посуда с металлическими элементами — тарелки и чашки с золотистой каймой могут вызвать искры и повредить микроволновку;

пластиковые контейнеры без специальной маркировки — не каждый пластик может выдержать нагрев, некоторые емкости могут деформироваться или выделять нежелательные вещества;

старая и неизвестная керамическая посуда — особенно декоративные изделия, сувенирные чашки или посуда без информации от производителя;

меламиновая посуда — материал, который часто используют для детских тарелок и легкой посуды, но она не предназначена для нагрева в микроволновке.

Как правильно пользоваться микроволновкой

Чтобы техника служила дольше, а еда оставалась безопасной:

используйте только посуду, которую можно нагревать в микроволновке;

не грейте пищу в одноразовой упаковке, если она не предназначена для этой техники;

не ставьте внутрь металлические предметы;

регулярно проверяйте старую посуду;

используйте специальные крышки для микроволновки, чтобы избежать разбрызгивания.

Также важно правильно размещать пищу для равномерного нагревания — неравномерный прогрев является одной из самых распространенных проблем при использовании микроволновых печей.

FAQ

Как проверить посуду для микроволновки?

Чтобы проверить посуду, поставьте ее в микроволновку вместе с чашкой с водой, включите нагревание на одну минуту. Если вода нагрелась, а сосуд нет — его можно использовать. Если тарелка или миска стали очень горячими, лучше отказаться от их использования.

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Какую посуду можно использовать в микроволновке?

Для микроволновки лучше всего подходит стеклянная, керамическая или специальная пластиковая посуда, которая имеет отметку безопасного использования. Не следует использовать емкости с металлическими деталями, декоративным покрытием или неизвестным составом материала.

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