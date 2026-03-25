Не ставьте стаканы вверх дном после мытья — эта привычка разрушает ваше здоровье: почему

Многие делают это каждый день: ставят стаканы вверх дном после мытья. Казалось бы, логично — пыли не будет. На самом деле, эта привычка может обернуться против вас.

Татьяна Мележик
Почему стаканы не стоит переворачивать после мытья

Почему стаканы не следует переворачивать после мытья

Когда мокрый стакан ставят отверстием вниз, внутри накапливается влага. Воздух не циркулирует, вода не улетучивается, а внутри создается маленький «парник» — идеальная среда для бактерий и грибков.

Особенно опасно на теплых, влажных кухнях: микробы размножаются в разы быстрее.

Микроорганизмы оседают на краях стакана — там, где вы ставите губы. Это может вызвать неприятный запах, ухудшать гигиену и даже влиять на пищеварение. Исследования доказывают: влага, закрытая среда значительно повышает риск бактериального загрязнения.

Край стакана — самое тонкое место. Переворачивая посуду, вы ставите весь вес именно на нее. Результат: микротрещины, сколы и более быстрый износ стекла.

Чтобы избежать проблем:

  1. Ставьте стаканы так, чтобы вокруг был доступ воздуха. Идеально — сушилки с решеткой или сетчатым основанием.

  2. Не плотно друг к другу.

  3. Регулярно мойте и дезинфицируйте поддон сушилки.

Если у вас подвесные держатели (как в барах), переворачивать можно — стаканы хорошо вентилируются и быстро высыхают.

А перед тем, как сложить посуду в шкаф, протирайте внутреннюю часть хлопчатобумажной тканью — гарантия, что стаканы абсолютно сухие.

