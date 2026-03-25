Почему стаканы не следует переворачивать после мытья / © pexels.com

Когда мокрый стакан ставят отверстием вниз, внутри накапливается влага. Воздух не циркулирует, вода не улетучивается, а внутри создается маленький «парник» — идеальная среда для бактерий и грибков.

Особенно опасно на теплых, влажных кухнях: микробы размножаются в разы быстрее.

Микроорганизмы оседают на краях стакана — там, где вы ставите губы. Это может вызвать неприятный запах, ухудшать гигиену и даже влиять на пищеварение. Исследования доказывают: влага, закрытая среда значительно повышает риск бактериального загрязнения.

Край стакана — самое тонкое место. Переворачивая посуду, вы ставите весь вес именно на нее. Результат: микротрещины, сколы и более быстрый износ стекла.

Чтобы избежать проблем:

Ставьте стаканы так, чтобы вокруг был доступ воздуха. Идеально — сушилки с решеткой или сетчатым основанием. Не плотно друг к другу. Регулярно мойте и дезинфицируйте поддон сушилки.

Если у вас подвесные держатели (как в барах), переворачивать можно — стаканы хорошо вентилируются и быстро высыхают.

А перед тем, как сложить посуду в шкаф, протирайте внутреннюю часть хлопчатобумажной тканью — гарантия, что стаканы абсолютно сухие.