Не стираете постель еженедельно: вы удивитесь, что накапливается в вашей кровати

Как часто менять постельное белье / © pexels.com

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Пока мы спим, на ткани постепенно скапливаются пот, кожный жир, отмершие клетки кожи, пыль и другие загрязнения. В этот список могут добавляться шерсть и перхоть домашних животных, пыльца и другие аллергены. Именно поэтому специалисты рекомендуют не откладывать стирку постельного белья надолго.

Что на самом деле скапливается на постельном белье

Даже человек, принимающий душ перед сном, не может сохранить простыни идеально чистыми. В течении ночи тело контактирует с тканью часами, оставляя на ней пот, естественный кожный жир и отмершие клетки.

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С течением времени кровать превращается в среду, где могут накапливаться бактерии и аллергены. Отдельной проблемой являются пылевые клещи — микроскопические организмы, для которых отмершие частицы человеческой кожи являются источником пищи.

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Самих клещей человек обычно не ощущает, однако их аллергены могут стать проблемой для тех, кто подвержен аллергическим реакциям.

Могут усилиться симптомы аллергии

Если утром вы часто просыпаетесь с заложенным носом, чихаете или чувствуете зуд глаз, стоит обратить внимание не только на воздух в спальне, но и на постель.

Пыльные клещи, пыль, пыльца и частицы кожи домашних животных могут накапливаться в постели. Особенно чувствительными к таким раздражителям могут быть люди с аллергией или астмой.

Регулярная стирка не способна навсегда лишить жилище пылевых клещей, однако помогает уменьшить количество аллергенов в постели.

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Кожа тоже может отреагировать

Лицо каждую ночь в течение нескольких часов касается наволочки. Если ее давно не стирали, на ткани могут оставаться кожный жир, пот, бактерии, остатки косметических средств и продуктов для волос.

Поэтому регулярная замена наволочек особенно важна для людей с чувствительной или склонной к высыпаниям кожей. Грязная постель не обязательно сама по себе станет причиной акне, но накопившиеся на ткани загрязнения могут создавать дополнительное раздражение.

В постели могут появиться неприятные запахи

Есть еще одно последствие, которое заметить гораздо проще. Пот и кожный жир постепенно пропитывают ткань, из-за чего постель теряет чувство свежести.

Причем человек может свыкнуться с запахом собственной спальни и перестать его замечать. Это не означает, что белье остается чистым.

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Если простыня стала липкой или неприятной на ощупь, появились пятна или характерный запах — стирку точно не стоит откладывать.

Как часто нужно стирать постельное белье

Для большинства людей хорошим ориентиром является стирка простыней примерно раз в неделю.

Однако универсального графика для всех нет. Стирать постель чаще стоит, если вы сильно потеете ночью, спите без одежды, имеете аллергию или астму, разрешаете домашним животным спать в постели или недавно болели.

В жаркую погоду постель также может нуждаться в более частой стирке из-за усиленного потоотделения.

Если вы не спите в этой постели каждый день, интервал между стирками в некоторых случаях можно увеличить примерно до двух недель.

Как правильно стирать постель

Прежде всего следует проверить рекомендации производителя на этикетке. Максимально горячая температура не всегда является лучшим вариантом: разные ткани имеют разные требования к уходу.

В то же время горячая стирка, если она позволяет материал, может быть полезна для борьбы с пылевыми клещами. Людям с чувствительной кожей также следует более осторожно относиться к сильно ароматизированным средствам для стирки, которые могут раздражать кожу.

Есть и простая привычка, которая помогает поддерживать кровать посвежее: не спешите сразу после пробуждения накрывать ее одеялом. Дайте влаге, которая накопилась в течение ночи, улетучиться.

Чистая постель — не только вопрос комфорта

Свежие простыни приятны на ощупь, но регулярная стирка нужна не только ради ощущения чистоты. Оно помогает удалять пот, жир, отмершие клетки кожи, бактерии и аллергены, постепенно накапливающиеся там, где мы проводим по несколько часов каждую ночь.

Поэтому правило «раз в неделю» — не просто очередное требование к домашней рутине. Для большинства людей это простой ориентир, помогающий поддерживать спальное место чистым и комфортным.

FAQ

Как часто нужно менять постельное белье?

Большинству людей рекомендуется менять и стирать постельное белье примерно раз в неделю. Чаще это следует делать людям, которые сильно потеют, аллергии или астмы, спят вместе с домашними животными или восстанавливаются после болезни. Если кроватью пользуются не каждый день, интервал можно увеличить до двух недель.

Что будет, если долго не менять постельное белье?

На постельном белье постепенно накапливаются пот, кожный жир, отмершие клетки кожи, пыль, бактерии и аллергены. Это может способствовать появлению неприятного запаха и раздражению кожи, а у людей с чувствительностью к пылевым клещам или другим аллергенам — усилению симптомов аллергии. Регулярная стирка помогает уменьшить количество этих загрязнений в постели.

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