Какие сорта помидоров нужно сеять в феврале / © Unsplash

Февраль для опытных огородников — это не зима, а начало нового сезона. Именно в этот период закладывается основа для будущих помидоров, которые начнут плодоносить раньше других и будут радовать сочными плодами до самой осени. Ранний посев позволяет растениям сформировать сильную корневую систему, быстрее адаптироваться в почве и легче переносить перепады температуры. Если правильно подобрать сорта и соблюдать простые правила ухода, февральская рассада станет вашим сокровищем на огороде.

Какие сорта помидоров лучше всего сеять в феврале

Для февральского посева подходят быстроразвивающиеся раннеспелые и среднеранние томаты, имеющие длительный период плодоношения. Особенно хорошо показывают себя неперерастающие и легко формируемые детерминантные и полудетерминантные сорта.

Лучшими вариантами считаются:

«Балконное чудо» — компактный сорт, быстро вступает в плодоношение и подходит даже для выращивания в контейнерах.

«Ранний 83» — классический раннеспелый томат с обильным плодоношением и высокой стойкостью к болезням.

«Дебют F1» — гибрид с мощным ростом и стабильно высокой урожайностью.

«Санька» — один из самых популярных ультраранних сортов, неприхотливый и выносливый.

«Полбиг F1» — отлично подходит для раннего урожая, формирует плоды даже при прохладной погоде.

Эти сорта начинают плодоносить быстро и способны давать урожай волнами вплоть до осенних холодов.

Как правильно сеять помидоры в феврале

Для посева следует подготовить легкую, питательную и воздухопроницаемую почву. Лучше всего подходит смесь садовой земли, торфа и перегноя с небольшим количеством песка. Почву предварительно увлажняют и слегка уплотняют.

Семена высевают на глубину около одного сантиметра, накрывают пленкой или прозрачной крышкой и ставят в теплое место с температурой около +22 градусов. После появления всходов укрытие снимают, а контейнеры переносят в светлое место.

Главное правило февральского посева — максимум света. Без дополнительной подсветки рассада может вытянуться и ослабеть.

Как ухаживать за рассадой, чтобы она была крепкой

В феврале светового дня еще недостаточно, поэтому рассаде требуется дополнительное освещение 10-12 часов в сутки. Это делает растения компактными, сильными и здоровыми.

Полив должен быть умеренным только после подсыхания верхнего слоя грунта. Избыток влаги часто становится причиной грибковых заболеваний и слабых корней.

Температуру следует поддерживать в пределах +18…+20 градусов днем и около +15…+16 ночью. Так рассада не будет вытягиваться и будет равномерно развиваться.

Когда появятся 2-3 настоящих листика, помидоры пикируют в большие емкости. Это стимулирует развитие корневой системы и делает растения более выносливыми.