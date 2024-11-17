Не "сумчани" и не "полтавчани": как правильно называть на украинском жителей областных центров

Наверное, каждому, кто хочет говорить по-украински правильно, будет интересно, как правильно называть жителей областных центров Украины.
Украинский язык под влиянием русского претерпел многие трансформаций. Это также касается слов с суффиксом "-чани", которыми называют жителей городов, что являются областными центрами. В украинском языке нужно использовать суффикс "-ець" в соответствующих названиях – "полтавець", "маріуполець". А слова с частицей "-чани" используются только для городов с суффиксом в названии: "вінничани" ("Вінниця"). Рассказываем, ссылаясь на материал NV, как на украинском называть жителей областных центров.
Как правильно называть жителей областных центров Украины
Редактор Ольга Васильева в своей публикации привела примеры городов и правильных вариантов лексем на обозначение их жителей.
- "Чернігів — чернігівці";
- "Полтава — полтавці";
- "Луганськ — луганці";
- "Запоріжжя — запоріжці";
- "Дніпро — дніпровці";
- "Херсон — херсонці";
- "Миколаїв — миколаївці";
- "Черкаси — черкасці";
- "Ужгород — ужгородці";
- "Житомир — житомирці";
- "Івано-Франківськ — іванофранківці";
- "Тернопіль — тернопільці";
- "Сімферополь — сімферопольці";
- "Рівне — рівненці";
- "Суми — сумці";
- "Харків — харківці";
- "Київ — кияни";
- "Львів — львівʼяни";
- "Чернівці — чернівчани";
- "Луцьк — лучани";
- "Кропивницький — кропивничани";
- "Хмельницький — хмельничани";
- "Вінниця — вінничани";
- "Донецьк — донеччани";
- "Одеса — одесити/одесці".
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