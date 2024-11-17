Не "сумчани" и не "полтавчани": как правильно называть на украинском жителей областных центров

Украинский язык под влиянием русского претерпел многие трансформаций. Это также касается слов с суффиксом "-чани", которыми называют жителей городов, что являются областными центрами. В украинском языке нужно использовать суффикс "-ець" в соответствующих названиях – "полтавець", "маріуполець". А слова с частицей "-чани" используются только для городов с суффиксом в названии: "вінничани" ("Вінниця"). Рассказываем, ссылаясь на материал NV, как на украинском называть жителей областных центров.

Как правильно называть жителей областных центров Украины

Редактор Ольга Васильева в своей публикации привела примеры городов и правильных вариантов лексем на обозначение их жителей.

"Чернігів — чернігівці";

"Полтава — полтавці";

"Луганськ — луганці";

"Запоріжжя — запоріжці";

"Дніпро — дніпровці";

"Херсон — херсонці";

"Миколаїв — миколаївці";

"Черкаси — черкасці";

"Ужгород — ужгородці";

"Житомир — житомирці";

"Івано-Франківськ — іванофранківці";

"Тернопіль — тернопільці";

"Сімферополь — сімферопольці";

"Рівне — рівненці";

"Суми — сумці";

"Харків — харківці";

"Київ — кияни";

"Львів — львівʼяни";

"Чернівці — чернівчани";

"Луцьк — лучани";

"Кропивницький — кропивничани";

"Хмельницький — хмельничани";

"Вінниця — вінничани";

"Донецьк — донеччани";

"Одеса — одесити/одесці".

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