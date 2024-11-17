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Не "сумчани" и не "полтавчани": как правильно называть на украинском жителей областных центров

Не "сумчани" и не "полтавчани": как правильно называть на украинском жителей областных центров

Как правильно называть жителей областных центров Украины / Фото: Freepik

Наверное, каждому, кто хочет говорить по-украински правильно, будет интересно, как правильно называть жителей областных центров Украины.

Украинский язык под влиянием русского претерпел многие трансформаций. Это также касается слов с суффиксом "-чани", которыми называют жителей городов, что являются областными центрами. В украинском языке нужно использовать суффикс "-ець" в соответствующих названиях – "полтавець", "маріуполець". А слова с частицей "-чани" используются только для городов с суффиксом в названии: "вінничани" ("Вінниця"). Рассказываем, ссылаясь на материал NV, как на украинском называть жителей областных центров.

Как правильно называть жителей областных центров Украины

Редактор Ольга Васильева в своей публикации привела примеры городов и правильных вариантов лексем на обозначение их жителей.

  • "Чернігів — чернігівці";
  • "Полтава — полтавці";
  • "Луганськ — луганці";
  • "Запоріжжя — запоріжці";
  • "Дніпро — дніпровці";
  • "Херсон — херсонці";
  • "Миколаїв — миколаївці";
  • "Черкаси — черкасці";
  • "Ужгород — ужгородці";
  • "Житомир — житомирці";
  • "Івано-Франківськ — іванофранківці";
  • "Тернопіль — тернопільці";
  • "Сімферополь — сімферопольці";
  • "Рівне — рівненці";
  • "Суми — сумці";
  • "Харків — харківці";
  • "Київ — кияни";
  • "Львів — львівʼяни";
  • "Чернівці — чернівчани";
  • "Луцьк — лучани";
  • "Кропивницький — кропивничани";
  • "Хмельницький — хмельничани";
  • "Вінниця — вінничани";
  • "Донецьк — донеччани";
  • "Одеса — одесити/одесці".

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