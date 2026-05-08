Не свекла и не томатная паста: что добавить в борщ, чтобы он получился насыщенного красного цвета

Многие хозяйки годами пытаются приготовить идеальный борщ с ярким рубиновым цветом, но блюдо часто получается тусклым или бурым. Чаще для насыщенного оттенка используют свеклу или томатную пасту, однако существует еще один простой ингредиент, о котором знают далеко не все. Именно он помогает сохранить глубокий красный цвет борща даже на следующий день после приготовления.

Какой ингредиент делает борщ алым

Секрет насыщенного цвета борща — обычный лимонный сок или несколько капель уксуса. Именно кислота помогает сохранить природный пигмент свеклы и не дает ей потерять цвет во время варки.

Многие хозяйки добавляют кислоту уже в конце обжаривания свеклы или прямо в кастрюлю перед завершением приготовления. Благодаря этому борщ остается ярким, а не приобретает коричневый или рыжий оттенок.

При длительном кипении природные красители свеклы разрушаются из-за высокой температуры. Особенно быстро это происходит, если овощ варится без кислоты. Именно поэтому даже очень яркая свекла не гарантирует красивого цвета борща, если ее неправильно приготовить.

Как правильно добавлять кислоту

Опытные кулинары советуют добавлять 1-2 чайные ложки лимонного сока или уксуса во время тушения свеклы. Для этого натертую свеклу сначала обжаривают на сковороде, а затем добавляют немного кислоты и тушат несколько минут.

После этого свеклу отправляют в борщ почти в конце приготовления. Именно такой способ помогает максимально сохранить насыщенный цвет блюда.

Что еще помогает сделать борщ ярким

Помимо кислоты важную роль играет правильный выбор свеклы. Лучше всего подходят темные сладкие сорта без светлых прожилок.

Также не стоит варить борщ на слишком сильном огне после добавления свеклы. Лучше дать блюду немного настояться под крышкой — тогда цвет станет еще глубже и красивее.

Почему борщ становится еще вкуснее на следующий день

Многие замечают, что настоянный борщ имеет более насыщенный вкус и аромат. За ночь овощи лучше обмениваются соками, а цвет становится более равномерным и глубоким.

Именно поэтому украинский борщ часто считают блюдом, которое на второй день даже вкуснее, чем сразу после приготовления.

