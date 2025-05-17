Не свекла и не томатная паста: что добавить в борщ, чтобы она получилась насыщенного красного цвета

Что делать, чтобы борщ был яркого красного цвета / © Фото из открытых источников

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Что нужно сделать, чтобы борщ имел насыщенный красный цвет

Домашний красный борщ не всегда имеет насыщенный яркий цвет, чаще получается красноватым. А в ресторанах, например, это блюдо всегда отличается тем же, идеальным оттенком. Большинство хозяек считают, что секрет в добавлении томатной пасты и свеклы. Да, это незаменимые ингредиенты для традиционного красного борща, однако есть нюанс, который знают только профессиональные повара. И именно этот секрет является ключевым для достижения вожделенного насыщенного цвета.

На самом деле дело не в том, какие ингредиенты нужно добавлять, ведь для борща есть классический, всем известный набор, а в какой последовательности необходимо класть овощи. Речь идет именно о капусте. Все совершают одну и ту же ошибку — добавляют капусту после зажарки из свеклы, лука и моркови. Если так делать, борщ приобретет, в лучшем случае, красноватый оттенок, а в худшем — совсем станет рыжим и неаппетитным.

Профессиональные повара рекомендуют добавлять капусту перед тем, как положить зажарку из свеклы и моркови. И не стоит бояться, что капуста переварится и потеряет свою хрустящую текстуру, которая так ценится. Опытные кулинары утверждают, что этого не произойдет. Хруст останется на месте, а цвет борща будет насыщенного красного цвета, нужно просто изменить последовательность добавления ингредиентов.

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