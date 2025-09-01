Не сжигали: что наши дедушки делали с ботвой, которая осталась после томатов или картофеля

Как использовать ботву из томатов или картофеля / © unsplash.com

Реклама

Картофельная и томатная ботва — бесценный ресурс для огородника. Его можно заложить в почву, чтобы насытить землю питательными веществами, сжечь и использовать золу как эффективное природное удобрение, добавить в компост для образования органической подкормки. Кроме того, зеленые остатки часто применяют для обустройства защитных траншей вокруг молодых саженцев или оставляют на грядках, где они постепенно перегнивают, утепляя и обогащая землю в течение зимы.

Как эффективно использовать ботву картофеля и томатов

Компостирование:

Сложите ботву в компостную кучу или яму, пересыпая землей и добавляя немного мочевины для ускорения перегнивания. Уже через год вы получите богатое азотом органическое удобрение. Для дополнительного обеззараживания можно обработать компост слабым раствором медного купороса.

Реклама

Сжигание и зола:

Сожженная ботва превращается в ценную золу, которая станет отличным удобрением. Ее можно вносить при перекапывании почвы или растворять в воде для полива (100 г на 10 л).

Закапывание в грунт:

Измельченную ботву можно непосредственно зарыть в грядки для подкормки рассады следующего сезона. Также его используют для “органических траншей” — канав глубиной 20-30 см вокруг деревьев, заполненных растительными остатками.

Реклама

Оставление на грядках:

Если ботва здорова, ее можно просто оставить на грядках. К весне оно перегниет и обогатит почву. Кроме того, ботва хорошо укладывается в приствольные круги плодовых деревьев и кустов, утепляя корни на зимний период.