Не сжигать, а сделать компост, перегной, мульчу: как правильно превратить опавшие листья в ценное удобрение

Опавшие листья

Реклама

С наступлением осени дачники и владельцы приусадебных участков массово убирают опавшие листья из газонов, дорожек и грядок. Сжигать эти растительные остатки строго запрещено, ведь это не только загрязняет воздух токсичными веществами и создает высокую пожарную опасность, но и лишает ценного органического материала.

Здоровые опавшие листья имеют огромный потенциал и способны заменить значительную часть покупаемых удобрений, если его правильно переделать. Внесение листовой массы в состав компоста, заготовка перегноя в мешках или использование ее в качестве защитной мульчи помогает существенно улучшить структуру почвы, поддержать жизнедеятельность полезных микроорганизмов и сохранить влагу.

Реклама

Правила подготовки и сортировки сырья

Для любого способа повторного использования подходят исключительно здоровые листья, на которых нет признаков грибковых или бактериальных поражений. Все растительные остатки с симптомами болезней необходимо утилизировать вне участка, чтобы не распространять патогены на следующие сезоны. Собранную массу тщательно очищают от случайного мусора, пластиковых пакетов, сухих веток и других посторонних предметов.

Реклама

Скорость естественного разложения листьев напрямую зависит от породы дерева и плотности пластины. Мягкие листья перегнивают довольно быстро, тогда как толстые и плотные требуют значительно больше времени. Именно поэтому перед закладкой материал лучше предварительно измельчить. Это позволяет создать однородную массу, ускоряет ферментацию и предотвращает слежку.

Как использовать опавшие листья

Закладка классического листового компоста

Здоровые измельченные листья являются отличным органическим основанием для компостера или отдельной компостной кучи в саду. Оно насыщает массу органикой, питающей почвенные микроорганизмы. Для успешного созревания компоста необходимо постоянно поддерживать умеренную влажность и обеспечивать свободный доступ воздуха. Если груда начинает пересыхать, ее слегка увлажняют водой. Если материал слишком слежался и стал слишком мокрым, его обязательно перемешивают для качественной аэрации.

Существенно ускорить разложение листьев помогает добавление куриного помета. Он богат азотными соединениями и необходимыми микроорганизмами, которые активизируют ферментацию. Поскольку свежий куриный помет очень концентрирован и в большом количестве может повредить растениям, его добавляют строго ограниченно, тщательно перемешивая с каждым слоем листьев. Готовый зрелый компост становится темным, рыхлым и приобретает характерную рассыпчатую структуру. Его смешивают с верхним слоем грунта на грядках и клумбах для обогащения земли.

Заготовка листового перегноя в мешках

Если на участке нет свободного места для обустройства компостной кучи, листья можно успешно переделать в крепких садовых мешках. Сухой собранный материал заделывают в пакеты и слегка увлажняют, не превращая его в мокрую массу. В самих мешках обязательно делают перфорацию — небольшие отверстия для циркуляции воздуха и отвод избытка воды, а верхнюю часть завязывают неплотно.

Реклама

Заполненную тару оставляют в укромном углу сада, периодически проверяя состояние содержимого и добавляя воду при пересыхании. Полное превращение листьев в рыхлый перегной обычно длится около двух лет. Готовый листовой перегной отлично разрыхляет почву и помогает ему лучше удерживать влагу. Его активно используют при подготовке грядок, а также подсыпают под деревья и кустарники. В то же время, следует помнить, что такой перегной содержит сравнительно немного питательных веществ, поэтому он улучшает структуру земли, но не является полноценной заменой всем комплексно-минеральным удобрениям.

Мульчирование и защита почвы от пересыхания

Опавшие листья можно распределять тонким рыхлым слоем непосредственно под деревьями, кустарниками и на свободных от посадок грядках. Такая природная мульча существенно уменьшает испарение влаги с поверхности земли, защищает почву от резких температурных колебаний и постепенно разлагается, обогащая участок органикой.

Для мульчирования лучше всего подходит самая измельченная листва, поскольку она меньше слеживается и не образует плотной корки, которая препятствует проникновению воздуха. При укладке важно оставлять свободное пространство вокруг стволов деревьев и оснований побегов. Если мульча прилегает вплотную к коре, постоянная повышенная влажность может привести к ее загниванию. Кроме того, не следует засыпать растения слишком толстым слоем: хотя листья и помогают защитить почву от промерзания, они не заменяют специального зимнего укрытия для чувствительных к морозам культур.

Опавшие листья на участке: польза и потенциальный вред

Использование листового осадка на садовом участке имеет свои неоспоримые преимущества, но требует от хозяев осторожности и соблюдения определенных правил.

Реклама

Главная польза опавших листьев заключается в его мощной органической основе. Во время природного разложения оно обогащает земляной покров, повышает его рыхлость и позволяет почве значительно лучше удерживать влагу. Слои измельченных листьев служат природным изолятором, который смягчает температурные колебания и защищает поверхность земли от пересыхания и промерзания. Кроме того, правильная переработка листовой массы позволяет получать бесплатное экологическое удобрение и разрыхлитель без необходимости закупки дорогих магазинных аналогов.

Основной вред опавших листьев связан с риском распространения болезней и вредителей. На листьях часто зимуют споры грибков и патогенные микроорганизмы, поэтому использование пораженного сырья приводит к повторному заражению всего участка. К тому же слишком толстый и неподготовленный слой сплошных листьев может слеживаться в плотной воздухонепроницаемой корке. Если такой слой прилегает непосредственно к стволам деревьев или побегов растений, постоянная застойная влажность провоцирует подпревание и загнивание коры. Следует учитывать, что листовой перегной выступает, прежде всего, как естественный разрыхлитель и улучшитель структуры почвы. Поскольку содержание основных питательных веществ в нем умеренное, для максимального урожая его комбинируют с комплексными удобрениями или органикой, богатой азотом.

Новости партнеров