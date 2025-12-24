Не такая уж и экологичная: какая рождественская елка вредит планете больше

Новогодняя елка / © iStock

Реклама

Выбирая рождественскую елку, все больше людей задумываются не только над ценой или видом, но и над тем, что будет меньшим бременем для окружающей среды — живая сосна или искусственное дерево из пластика. Однозначного ответа нет, но наука склоняется к одному из вариантов.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Натуральные рождественские елки, несмотря на их вырубку, имеют экологические плюсы. Деревьям нужно более десяти лет, чтобы вырасти до стандартной высоты около 1,8 метра. За это время они поглощают углекислый газ, служат убежищем для животных и формируют почву. К тому же в США, по данным отраслевых организаций, после сбора одной елки весной высаживают от одного до трех новых саженцев. В Nature Conservancy отмечают: устойчивый уход за лесами позволяет одновременно сохранять экосистемы и получать возобновляемые ресурсы.

Реклама

Впрочем, и здесь есть нюансы. Плантации рождественских елок часто критикуют за интенсивное использование пестицидов и вытеснение природных экосистем. Экологи советуют покупать дерево из местных хозяйств, чтобы уменьшить выбросы от транспортировки, а после праздников правильно его утилизировать. Если елка попадает на свалку, при разложении она выделяет метан — мощный парниковый газ. Наименее вредным вариантом считают измельчение на щепу или мульчу.

Искусственные елки имеют другую логику защиты — их используют много лет подряд. Но экологический минус здесь существенный: большинство таких деревьев изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ), одного из самых проблемных видов пластика. Он трудно поддается переработке, может образовывать токсичные соединения и десятилетиями оставаться на свалках. По оценкам, углеродный след одной пластиковой елки достигает около 40 килограммов парниковых газов — это в разы больше, чем у живого дерева. Ситуацию осложняет и логистика: до 80% искусственных елок производят в Китае, а их транспорт

Специалисты сходятся во мнении: если искусственная елка уже есть дома, лучшее решение — пользоваться ею как можно дольше. Но если выбор делается с нуля, то настоящая елка обычно имеет меньший экологический след — при условии ответственного происхождения и правильной утилизации после праздников.

Напомним, ранее мы сообщали, что стоит сделать для того, чтобы живая новогодняя елка дольше радовала свежестью и хорошей формой.