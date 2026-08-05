Не то чтобы вы могли подумать: что на самом деле означает значок в виде снежинки на холодильнике

Холодильник / иллюстративное фото

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Современные холодильники имеют множество обозначений и символов, понять которые с первого раза удается не каждому, хотя эти знания значительно упрощают повседневную жизнь. Одним из самых распространённых, но в то же время загадочных значков на панели или внутри прибора является изображение снежинки.

В большинстве случаев этот значок не требует пояснений, но иногда встречаются его различные варианты, пишет издание SlashGear.

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В самом простом понимании значок в виде снежинки на холодильнике обозначает функцию замораживания или максимального охлаждения. Поворачивая специальный регулятор в сторону этой отметки, вы увеличиваете мощность работы прибора и понижаете температуру внутри.

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Во многих моделях предусмотрено несколько уровней охлаждения, которые обозначены цифрами или несколькими снежинками подряд. Соответственно, чем дальше вы поворачиваете регулятор в сторону этих символов, тем сильнее будет процесс охлаждения.

Минимальная доступная температура обычно составляет 34 градуса по Фаренгейту или 1 градус по Цельсию для отсека для свежих продуктов, тогда как морозильная камера достигает -5 градусов по Фаренгейту (-21 градус по Цельсию).

Что означают различные символы в виде снежинок на холодильнике

Иногда производители холодильников обозначают снежинкой дополнительные функции, связанные с охлаждением. Это может быть функция интенсивной или экспресс-заморозки, которая мгновенно понижает температуру в морозильной камере для сохранения свежести продуктов или быстрой обработки скоропортящихся продуктов.

В некоторых моделях такая маркировка означает расширенные возможности — например, в технике компании Samsung включение этого режима также ускоряет процесс приготовления льда.

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Кроме того, встречаются и другие варианты этого значка. Например, снежинка рядом с фруктом указывает на зону свежести с повышенной влажностью и более низкой температурой, созданную для длительного хранения овощей и фруктов. А изображение коробки со снежинкой обычно обозначает специальный отсек, предназначенный для быстрой и качественной заморозки отдельных ингредиентов.

В целом существует немало разновидностей этой маркировки, и она всегда касается процессов охлаждения. Чтобы точно разобраться во всех тонкостях своей модели, стоит ознакомиться с инструкцией от производителя. Это не только поможет выяснить, для чего нужен тот или иной режим, но и поможет правильно эксплуатировать прибор, продлив срок его службы.

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