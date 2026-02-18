Не только декор: 7 комнатных растений, которые сдерживают появление плесени

Алоэ вера / © Pixabay

Плесень зимой часто появляется во влажных помещениях, но некоторые комнатные растения могут естественным способом уменьшить уровень влаги и частично сдержать ее рост. Эксперты напоминают, что важно регулярно убирать конденсат, однако дополнительно помочь могут растения, способные поглощать влагу и очищать воздух.

Об этом сообщило издание Express.

Как растения могут помешать образованию плесени

Грибок активно растет во влажной среде — чаще всего в ванных комнатах, на запотевших окнах или в зонах с ограниченной вентиляцией. Если сразу удалять конденсат и уменьшать уровень влажности, риск образования плесени значительно падает.

Какие растения советуют эксперты

Семь простых в уходе растений способны поглощать лишнюю влагу или фильтровать воздух, уменьшая количество частиц, способствующих появлению плесени.

Тилландсия

Поглощает влагу через листья, не требует почвы и не создает риска грибковых мошек. Для ухода достаточно опрыскивать или замачивать несколько раз в неделю.

Каучуковый фикус (Ficus elastica)

Удаляет из воздуха загрязнители, в частности споры плесени. По данным исследований, может уменьшать их количество до 60%. Хорошо чувствует себя даже в комнатах со слабым освещением.

Алоэ вера

Обладает антимикробными свойствами, поглощает влагу из воздуха и почвы. Подходит для ванной комнаты и кухни.

Сансевьера (змеиное растение)

Уменьшает токсины и споры плесени, а благодаря низкому уровню транспирации активно поглощает влагу. Неприхотлива: поливать нужно раз в несколько недель.

Паутинное растение (хлорофитум)

Помогает поддерживать циркуляцию воздуха и уменьшает чрезмерную влажность, что замедляет рост плесени.

Английский плющ

В исследовании NASA стал одним из самых эффективных растений для очистки воздуха. Поглощает влагу в ванных комнатах, особенно в подвесных кашпо. В то же время растение токсично для детей и животных.

Лилия мира

Хорошо работает в помещениях с высокой влажностью: ванных комнатах, кухнях, зонах сушки белья. Активно поглощает влагу и очищает воздух.

Напомним, комнатные растения зимой требуют особого ухода из-за включенного отопления. В то же время существуют виды, которые легко адаптируются к сухому воздуху и высоким температурам.