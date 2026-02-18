- Дата публикации
Не только декор: 7 комнатных растений, которые сдерживают появление плесени
Если в квартире часто появляется конденсат, стоит пересмотреть уровень влажности. Кроме проветривания, помочь могут семь неприхотливых комнатных растений.
Плесень зимой часто появляется во влажных помещениях, но некоторые комнатные растения могут естественным способом уменьшить уровень влаги и частично сдержать ее рост. Эксперты напоминают, что важно регулярно убирать конденсат, однако дополнительно помочь могут растения, способные поглощать влагу и очищать воздух.
Об этом сообщило издание Express.
Как растения могут помешать образованию плесени
Грибок активно растет во влажной среде — чаще всего в ванных комнатах, на запотевших окнах или в зонах с ограниченной вентиляцией. Если сразу удалять конденсат и уменьшать уровень влажности, риск образования плесени значительно падает.
Какие растения советуют эксперты
Семь простых в уходе растений способны поглощать лишнюю влагу или фильтровать воздух, уменьшая количество частиц, способствующих появлению плесени.
Тилландсия
Поглощает влагу через листья, не требует почвы и не создает риска грибковых мошек. Для ухода достаточно опрыскивать или замачивать несколько раз в неделю.
Каучуковый фикус (Ficus elastica)
Удаляет из воздуха загрязнители, в частности споры плесени. По данным исследований, может уменьшать их количество до 60%. Хорошо чувствует себя даже в комнатах со слабым освещением.
Алоэ вера
Обладает антимикробными свойствами, поглощает влагу из воздуха и почвы. Подходит для ванной комнаты и кухни.
Сансевьера (змеиное растение)
Уменьшает токсины и споры плесени, а благодаря низкому уровню транспирации активно поглощает влагу. Неприхотлива: поливать нужно раз в несколько недель.
Паутинное растение (хлорофитум)
Помогает поддерживать циркуляцию воздуха и уменьшает чрезмерную влажность, что замедляет рост плесени.
Английский плющ
В исследовании NASA стал одним из самых эффективных растений для очистки воздуха. Поглощает влагу в ванных комнатах, особенно в подвесных кашпо. В то же время растение токсично для детей и животных.
Лилия мира
Хорошо работает в помещениях с высокой влажностью: ванных комнатах, кухнях, зонах сушки белья. Активно поглощает влагу и очищает воздух.
Напомним, комнатные растения зимой требуют особого ухода из-за включенного отопления. В то же время существуют виды, которые легко адаптируются к сухому воздуху и высоким температурам.