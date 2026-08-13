Не только дискомфорт: что может произойти с глазами из-за линз в пыли

Линзы / © pixabay.com

Реклама

Собираясь на фестивале или концерты под открытым небом, люди с плохим зрением часто задумываются, как уберечь глаза. Врачи объяснили, безопасно ли носить ежедневные линзы там, где много пыли и как избежать дискомфорта.

Об этом сообщает Egeszsegkalauz.hu.

Реклама

К врачам обратилась 31-летняя женщина с близорукостью, которая собирается на фестиваль. Она поинтересовалась, безопасно ли ходить в ежедневных линзах около 12 часов в запыленном месте, если после концертов менять их на очки.

Реклама

Медики отметили, что пыль не является благоприятной средой для контактных линз, однако при соблюдении определенных мер ситуация не является критической.

«Много пыли, очевидно, не друг ваших контактных линз, но он повлечет за собой максимальный дискомфорт. Если вы его принимаете, имейте с собой искусственные слезы и очки во время концерта, чтобы вы могли изменить их при необходимости», — отметил врач.

Таким образом, основными средствами безопасности для людей с близорукостью в подобных условиях является наличие увлажняющих капель (искусственных слез) и очков, на которые можно быстро изменить линзы в случае возникновения неприятных ощущений или раздражения.

Напомним, если вы хотите защитить свое сердце от опасных заболеваний, стоит отказаться от быстрых углеводов и обогатить свой утренний рацион правильными цельнозерновыми хлопьями полезными добавками.

Реклама

Новости партнеров