Не только для бодрости: какая польза утреннего кофе для сердца, кишечника и печени

Какая польза кофе: выводы ученых

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Для многих людей чашка кофе по утрам — это привычный ритуал, без которого сложно представить начало дня. Кофеин действительно помогает быстрее проснуться и улучшает способность концентрироваться. Но польза кофе для организма может быть значительно шире. Современные исследования связывают умеренное употребление кофе с работой сердечно-сосудистой системы, мозга, печени и пищеварительного тракта. Отдельное исследование показало, что люди, которые пили кофе преимущественно утром, имели более низкие показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто пил кофе в течение всего дня.

Когда лучше пить кофе — утром или вечером

Время употребления кофе имеет большое значение. Кофеин стимулирует нервную систему, поэтому употребление напитка в первой половине дня позволяет получить эффект бодрости, не создавая лишнего риска нарушить ночной сон.

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Именно поэтому утренний кофе может быть практичнее, чем несколько чашек в течение дня. В исследовании с участием более 40 тысяч взрослых участников те, кто пил кофе только в утренние часы, имели на 16% низшую вероятность смерти от любых причин и на 31% ниже — от сердечно-сосудистых заболеваний в течение периода наблюдения по сравнению с людьми, которые не пили кофе.

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Можно ли пить кофе натощак

Кофе стимулирует выделение желудочной кислоты и влияет на моторику пищеварительного тракта. У некоторых людей чашка черного кофе до еды не вызывает никаких проблем, а у других может вызвать изжогу, дискомфорт в желудке, тошноту или усугубить симптомы рефлюкса.

Поэтому универсального правила, что утренний кофе обязательно нужно пить только после завтрака, нет. Важнее ориентироваться на свою реакцию организма. Если после чашки кофе натощак появляется дискомфорт, лучше пить его после еды.

Как кофе влияет на сердце и давление

Кофеин действительно может временно повышать АД, частоту сердцебиения и уровень бодрости. В то же время, современный обзор Американской кардиологической ассоциации показывает, что умеренное употребление кофе не связано с повышением общего сердечно-сосудистого риска для большинства взрослых.

2026 эксперты Американской кардиологической ассоциации отметили, что для большинства взрослых до 400 мг кофеина в день считается количеством, которое в целом не связано с негативными последствиями. В то же время реакция на кофеин достаточно индивидуальна: одно и то же количество напитка может по-разному влиять на людей.

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Это важно учитывать, если после кофе появляются сильное сердцебиение, дрожь, тревожность или проблемы со сном.

Польза кофе для печени

Польза кофе для организма не ограничивается кофеином. Напиток содержит сотни биологически активных соединений, которые могут оказывать влияние на различные процессы в организме.

Особенно интересны данные по кофе и здоровью печени. Новое масштабное исследование британской базы данных UK Biobank, опубликованное в 2026 году, выявило связь между большим потреблением кофе и более благоприятными показателями состояния печени, в частности, низкими показателями жировых изменений, воспаления и рисков некоторых заболеваний печени. Подобные ассоциации наблюдались как для обычного, так и кофе без кофеина.

Кофе и пищеварение: как напиток влияет на кишечник

Утренний кофе для многих людей имеет еще один заметный эффект — стимулирует работу кишечника. Исследования показывают, что кофе может оказывать влияние на моторику толстой кишки, секрецию желудочного сока, желчи и поджелудочной железы.

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Отдельное направление современных исследований — кофе и микробиом кишечника. Ученые обнаружили связь между регулярным употреблением кофе и изменениями состава кишечной микробиоты. В то же время механизмы этого воздействия еще изучаются, поэтому делать вывод, что кофе улучшает микрофлору, пока рано.

Сколько кофе можно пить по утрам

Для большинства здоровых взрослых ориентиром остается до 400 мг кофеина в сутки, но фактическое количество кофеина в чашке зависит от сорта кофе, способа приготовления и объема напитка.

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что примерно 3–5 стандартных чашек обычного черного кофе могут соответствовать этому диапазону.

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