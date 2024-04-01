Не только для красоты: зачем нужно сеять чернобривцы на каждом огороде

Эти цветы не только украшают клумбы, они еще очень полезны для будущего урожая овощей, и вот почему.

Чернобривцы – одни из самых популярных цветов, которые растут на клумбе каждой украинской хозяйки. Но они не только являются украшением для усадьбы, но могут быть крайне полезны для почвы или борьбы с вредителями и разнообразными болезнями огородных культур. Рассказываем, какая польза чернобривцев и зачем их нужно иметь в своем огороде.

Для чего сеять чернобривцы: какая польза для почвы и овощных растений

Чернобривцы защищают почву от истощения. За счет своей разветвленной корневой системы и густых листьев, цветы защищают почву от пересыхания и эрозии, удерживая влагу внутри. Также чернобривцы насыщают истощенную землю всеми необходимыми питательными веществами и улучшают структуру почвы.

За счет своей разветвленной корневой системы и густых листьев, цветы защищают почву от пересыхания и эрозии, удерживая влагу внутри. Также чернобривцы насыщают истощенную землю всеми необходимыми питательными веществами и улучшают структуру почвы. Защищают огород от вредителей. Благодаря своему резкому характерному запаху чернобривцы отпугивают от огорода грызунов и улиток, тем самым сохраняя урожай овощей и ягод.

Благодаря своему резкому характерному запаху чернобривцы отпугивают от огорода грызунов и улиток, тем самым сохраняя урожай овощей и ягод. Полезны для роста и развития овощей. Если посеять чернобривцы рядом с грядками, то овощные культуры будут расти здоровыми и крепкими. Так как цветы улучшают почву, задерживая влагу внутри и насыщая необходимыми микроэлементами.

Если посеять чернобривцы рядом с грядками, то овощные культуры будут расти здоровыми и крепкими. Так как цветы улучшают почву, задерживая влагу внутри и насыщая необходимыми микроэлементами. Защищают томаты от фитофторы. Чтобы сохранить помидоры от фитофторы, нужно осенью внести в грунт измельченные стебли чернобривцевцев и перекопать участок. Тогда в следующем сезоне вы сохраните томаты от этой болезни и соберете тройной урожай.

Какие растения можно подкармливать удобрением из чернобривцевцев

А еще чернобривцы можно использовать как органическое удобрение для растений и кустов. Для этого нужно собрать 300 г верхней части цветов – соцветия и стебли, измельчить и залить кипятком. Дать настояться 48 часов и разбавить водой в соотношении 1:10. Такой подкормкой можно поливать овощи, кустарники и цветы, удобрение ускорит их рост и развитие.

Овощи. Подкормка для чернобривцев подойдет для перца, баклажанов, помидоров, свеклы, моркови, картофеля и тыквы.

Подкормка для чернобривцев подойдет для перца, баклажанов, помидоров, свеклы, моркови, картофеля и тыквы. Цветы. Удобрением из чернобривцев подпитывают цветы, имеющие бутоны – розы, тюльпаны, нарциссы и гладиолусы.

Удобрением из чернобривцев подпитывают цветы, имеющие бутоны – розы, тюльпаны, нарциссы и гладиолусы. Ягодные кусты. Подкормка подойдет для крыжовника, малины и смородины.

Подкормка подойдет для крыжовника, малины и смородины. Зеленые листовые салаты и разнообразная зелень. Удобрение можно использовать для подкормки шпината, петрушки и укропа.

Удобрение можно использовать для подкормки шпината, петрушки и укропа. Клубнику и ежевику также можно подкормить удобрением из чернобривцев.

Читайте также:

Какие цветы стоит посадить сейчас, чтобы радовали цветением все лето

Оставьте их в покое: 4 растения, которые нельзя обрезать весной

2 ложки этой подкормки – и морковь будет расти быстрее: соберете втрое больший урожай