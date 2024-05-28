Не только для стирки: где и когда можно использовать стиральный порошок в быту

Стиральный порошок всегда найдется в каждом доме. А вот другие чистящие средства покупают уже не так часто. Можно ли использовать стиральный порошок, например, для мытья полов или ковра?

Можно ли мыть пол стиральным порошком

Теоретически можно заменить средство для мытья полов жидким порошком, но вряд ли вам удастся при этом сэкономить. Помимо этого, производители добавляют в моющие средства различные антибактериальные компоненты, а в порошках их нет.

Эксперты некоммерческой потребительской организации Which? (Великобритания) смешали одну чайную ложку стирального порошка с 2 литрами воды и пришли к выводу, что такое средство неплохо пенится и помогает смыть липкие следы на любой поверхности. Но смыть позже такую пену гораздо тяжелее, а жидкие порошки обычно совсем не бюджетны. Поэтому их нецелесообразно использовать вместо моющего средства.

Можно ли мыть порошком мягкую мебель

Для чистки обивки мебели порошок действительно отлично подходит. Однако, говорят эксперты, сначала протестируйте его на небольшой части ткани, расположенной в незаметном месте. Чтобы очистить от грязи, например диван, возьмите 0,5 чайной ложки стирального порошка и размешайте в 1-2 л воды. Наносить средство нужно губкой. Он поможет освежить мебель, убрать пятна и неприятный запах. Более того, если мебель портится у вас редко, то использование стирального порошка поможет еще и сэкономить.

Стоит ли очищать стиральным порошком ковер

Для ручной очистки стиральный порошок вполне может подойти. Но эксперты по Which? говорят, что специальные шампуни все же справляются с этой задачей гораздо лучше. Использовать последнее средство с паровыми швабрами запрещено, так как большое количество пены может их испортить.

Можно ли использовать порошок для очищения ванной комнаты

Эксперты помыли кафель в ванной комнате стиральным порошком и остались довольны полученным результатом. Однако следует обратить внимание на отсутствие в нем дезинфицирующих веществ. Пол в ванной все-таки иногда нуждается в дезинфекции. Для изготовления средства возьмите 1 ч. ложку порошка и смешайте с 1 л воды. Взболтайте, вылейте в распылитель и нанесите на поверхность.

Можно ли заменить стиральный порошок гелем для душа

Если вам срочно нужно запустить стирку, а у вас под рукой нет стирального порошка, можете использовать гель для душа, но стирать им постоянно не рекомендуется. Хотя в тестах экспертов по Which? гель для душа помог убрать пятна, он не способен проникнуть глубоко в ткань и расщепить там грязь.

Можно ли стирать средством для мытья посуды вместо порошка

Хотя для кожи рук средства для мытья посуды безопасны, в них все же могут содержаться раздражающие вещества. Оставаясь на поверхности ткани, они будут вызывать раздражение чувствительной кожи. А еще они сильно пенятся, поэтому их достаточно трудно прополоскать.

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