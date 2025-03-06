Не только для стирки и мытья головы: какая польза дегтярного мыла для здоровья и быта

Хотя многие не любят дегтярное мыло из-за его характерного запаха, однако этот продукт имеет чрезвычайную пользу.
Рассказываем, как можно применить дегтярное мыло в повседневной жизни.
Какая польза дегтярного мыла: об этом мало кто знает
- Прекрасный антисептик. Это мыло обладает прекрасными антисептическими свойствами, оно в несколько раз превосходит обычное мыло как по способности уничтожать микробы, так и по продолжительности действия.
- Средство для стирки. Если вы много занимаетесь спортом, ведете активный образ жизни, тогда это мыло для вас. Оно уничтожает неприятный запах пота на одежде и стойкие загрязнения. Мыло с добавлением березового дегтя не только убивает неприятные запахи, но и справляется с трудновыводимыми пятнами. Если после стирки аромат дегтя вам не понравится, повесьте вещи сушиться на открытом воздухе – запах быстро исчезнет.
- Профилактика грибка. Антисептические свойства мыла будут полезны для профилактики грибковых заболеваний ногтей, особенно если вы часто посещаете тренажерный зал или бассейн. После тренировки обязательно вымойте ноги дегтярным мылом.
- Польза для растений. Чтобы оградить комнатные растения от вредителей, можно раз в месяц обрабатывать их раствором дегтярного мыла. Для приготовления средства возьмите поллитра воды, добавьте туда чайную ложку натертого мыла и хорошо размешайте до полного растворения. Налейте раствор в бутылку с пульверизатором и распылите на листья комнатных цветов. Если на растениях уже видны следы присутствия насекомых, используйте влажную губку, чтобы аккуратно очистить листву.
- Лечение раздражений кожи. Дегтярное мыло справится с разнообразными раздражениями или высыпаниями на коже. Разведите небольшое количество мыла в воде и нанесите раствор на покрасневшие участки кожи. Дегтярное мыло также полезно для волос. Используйте его как шампунь раз в две недели – и волосы станут здоровыми, блестящими и крепкими, а кожа головы не будет чесаться. Также исчезнет перхоть, если есть такая проблема.
- Заживление ран. Дегтярное мыло помогает ускорить заживление микротрещин и мелких ран, восстанавливая поврежденную кожу и ускоряя ее регенерацию.
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