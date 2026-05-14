Не только джек-рассел: какие маленькие собаки могут превратить жизнь в квартире в испытание

Джек-рассел терьеры

Многие люди убеждены, что маленькие собаки — идеальный вариант для жизни в квартире. Однако кинологи и ветеринары отмечают: компактный размер животного еще не означает, что ему будет комфортно в небольшом пространстве. Некоторые мелкие породы имеют настолько высокий уровень энергии, сильные инстинкты или склонность к лаю, что жизнь в многоквартирном доме может стать сложной как для самих собак, так и для их владельцев.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Специалисты объясняют, что при выборе домашнего любимца стоит обращать внимание не только на рост или вес животного, но и на темперамент, потребность в физических нагрузках и особенности поведения. По словам экспертов, недостаток активности, прогулок и умственной стимуляции может приводить к беспокойному поведению, постоянному лаю или даже порче мебели и вещей в квартире.

Одной из самых сложных пород для квартирной жизни специалисты называют джек-рассел-терьера. Несмотря на небольшие размеры, эти собаки известны чрезвычайной активностью, выносливостью и потребностью в постоянном движении. Ветеринар Натаниэль Рейкстроу отмечает, что джек-расселам нужно значительно больше физических упражнений и умственной стимуляции, чем часто ожидают владельцы. Без этого собаки могут становиться деструктивными. Из-за своего рабочего происхождения эта порода привыкла к постоянной активности, поэтому жизнь в тесном пространстве без достаточной нагрузки может вызвать у животного р

Не лучшим выбором для квартир эксперты также считают такс. Хотя эти собаки ласковые и общительные, они имеют выраженные охотничьи инстинкты и очень чувствительно реагируют на посторонние шумы. Кинолог Кейтлин Круз объясняет, что таксы могут чрезмерно лаять, особенно если им скучно, не хватает активности или они остаются одни дома. Кроме того, этой породе нужны регулярные физические нагрузки для поддержания здоровья позвоночника, ведь длинная спина такс склонна к травмам.

В перечне пород, которым трудно адаптироваться к небольшим помещениям, оказались и миниатюрные пинчеры. Их часто описывают как «больших собак в маленьком теле» из-за чрезвычайной энергичности и бдительности. Эксперт по поведению собак Салли Гроттини отмечает, что без достаточного количества активности и четких правил эти собаки могут становиться беспокойными, громкими и даже портить вещи в доме.

Сложными для жизни в квартирах специалисты называют и биглей. Несмотря на дружелюбный характер, эта порода имеет очень сильный обонятельный инстинкт. По словам Гроттини, бигли постоянно стремятся отслеживать запахи, а также склонны громко лаять или выть, когда что-то привлекает их внимание. Кроме того, они могут тяжело переносить одиночество. Если собаке не хватает прогулок, свежего воздуха и стимуляции, контролировать ее поведение в условиях квартиры становится сложнее.

В список пород, которые могут создавать трудности в многоквартирных домах, вошли и чихуахуа. Хотя эти собаки очень маленькие, они часто имеют выраженный охранный инстинкт и остро реагируют на посторонние звуки. По словам ветеринаров, чихуахуа могут лаять на лифты, двери, шаги в коридоре или незнакомцев. Специалисты отмечают, что для этой породы особенно важна ранняя социализация и правильная дрессировка.

Йоркширские терьеры также не всегда хорошо чувствуют себя в квартирах. Эксперты объясняют, что эти собаки остаются типичными терьерами — активными, бдительными и очень чувствительными к изменениям вокруг. Поэтому они могут постоянно реагировать лаем на шум за дверью или движение в подъезде. Если йоркширскому терьеру не хватает прогулок и стабильного режима, он может становиться беспокойным и слишком возбужденным.

Еще одной породой, которая не всегда легко приспосабливается к жизни в квартире, называют померанского шпица. Несмотря на маленький размер, эти собаки известны своим лаем. По словам Натаниеля Рейкстроу, померанцы часто реагируют лаем на соседей, курьеров или любые шумы в коридоре. Из-за постоянных раздражителей в многоквартирных домах такое поведение может только усиливаться.

Эксперты подчеркивают, что даже маленькие собаки нуждаются в регулярных прогулках, физической активности, играх и умственной нагрузке. Именно поэтому перед тем, как заводить домашнего любимца, советуют учитывать не только его размер, но и особенности характера, уровень энергии и потребности конкретной породы.

