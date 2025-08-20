Не только еда и тепло: шесть неочевидных вещей в вашем доме, которые привлекают грызунов

Мыши / © Getty Images

Реклама

С приближением осени грызуны ищут теплое место, чтобы пережить зиму. Чтобы оградить свой дом от нежелательных гостей, следует заранее убрать все, что их привлекает.

Об этом пишет The Mirorr.

Генеральный директор компании HOLD Self Storage, специализирующейся на хранении вещей, Фредерик де Рикман де Бец отмечает, что люди не осознают, как их предметы повседневного потребления могут стать магнитами для вредителей.

Реклама

По его словам, мыши и крысы ищут три вещи:

пищу;

укрытие;

материалы для гнездования.

Эксперт отмечает, что корм для домашних животных является привлекательной для грызунов. Он объясняет это тем, что люди часто хранят большие мешки в гаражах, а мыши с легкостью прогрызают полиэтиленовую упаковку.

Мышь / © Getty Images

Также Фредерик назвал еще пять вещей, которые есть в вашем доме со временем могут магнитом для незваных гостей.

Картонные коробки

Выброшенные картонные коробки становятся отличным материалом для гнездования мышей и крыс. Кроме того, они привлекают насекомых, таких как тараканы. Эксперт советует после распаковок любых посылок или вещей обязательно положить коробки в специальный контейнер с толстыми стенками, которые не смогут прогрызть мыши или крысы.

Реклама

Сезонные украшения

Эксперт предупреждает, что мыши, моль и ковровые жуки также могут испортить рождественские украшения и другие ткани, хранящиеся в хранилищах. Он советует держать их в герметичных пластиковых контейнерах, добавляя шарики из кедра как природное средство от вредителей.

Старые газеты и журналы

В старых газетах и журналах могут гнездиться не только грызуны, но и насекомые, в частности чешуйки и книжные вши. Поскольку бумага впитывает запахи и влагу, она становится привлекательной для вредителей.

Фредерик советует хранить старые бумаги в герметичных пластиковых контейнерах или перенести на цифровые носители важные документы, а остальное сдать на переработку.

Переполненные амбары

Как объясняет эксперт, кухонные амбары являются «золотой жилой» для разнообразных вредителей. По его словам, даже крошечная дыра в коробке из-под хлопьев может прокормить мышиную семью неделями. В частности, такие вкусности могут привлечь муравьев, долгоносиков и моль.

Реклама

Владельцам амбаров следует убедиться, что все остатки продуктов, такие как коробки с хлопьями, макароны и снеки, переведенные в стеклянные или толстые пластиковые контейнеры с герметичными крышками.

Принадлежности для рукоделия и ткани

Люди часто не отмечают, что материалы для рукоделия могут стать убежищем для вредителей.

Эксперт рекомендует хранить их в прозрачных, герметичных контейнерах.

ТСН.ua писал о том, как правильно заморозить овощи на зиму.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.