Не только "-енко": перечень окончаний фамилий, указывающих, что род происходит от коренных украинцев

Вот какие окончания указывают, что ваш род происходит от настоящих коренных украинцев.
Если вам интересно больше узнать своих предков, стоит заняться исследования своего рода. Некоторые фамилии указывают на профессию ваших предков, особенности их облика или черты характера. Есть и такие, по которым можно узнать, где именно они родились и жили.
А вот некоторые окончания родовых имен указывают на то, что вашими предками были коренные украинцы. Об этом рассказал академик Академии наук высшего образования Украины Петр Масляк.
В первую очередь с настоящими украинцами ассоциируются фамилии, которые заканчиваются суффиксом "-енко" : Бондаренко, Коваленко, Шевченко или Ткаченко. В современной Украине они наиболее популярны, хотя ни в одном районе нет существенного преобладания именно таких родовых имен. В Черниговской области их больше всего — около 30%.
На втором месте по распространению фамилии с окончанием "ук" : Дмитрук, Марчук, Кравчук. Их носители проживают по всей территории современной Украины, хотя больше их (30%) на Волыни.
Третье по популярности окончание имеет аж три формы — "-цкий", "-ский" и "-жский". Многие ошибочно полагают, что такие фамилии связаны с Польшей. На самом же деле эти фамилии характерны для славянских народов и украинцев в том числе.
Часто такое окончание использовали для обозначения того, в каком именно поселении родился человек. Например, если у вас такие фамилии, как Миргородский, Хорольский, Шпольский, Нежинский или Уманский, можете не сомневаться в происхождении своих предков. Они коренные украинцы.
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