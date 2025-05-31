Не только кипяток: как быстро снять кожуру с помидоров без бланширования

Как быстро и легко очистить помидоры от кожуры / © Pixabay

Реклама

Прежде всего, следует понять, почему нужно снимать шкурку с томатов. Она достаточно жесткая и волокнистая, а потому будет слишком заметна в готовых блюдах, как вот соус.

Также кожуру обязательно очищают люди, имеющие определенные проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что она тяжело переваривается. В ней содержится целлюлоза, особый вид клетчатки, которая в желудке не расщепляется.

Маленьким детям, пожилым людям, имеющим проблемы с глотанием, кожуру из томатов не следует есть.

Реклама

А еще снятие кожицы помогает помидорам лучше впитать в себя аромат и вкус других ингредиентов, поэтому блюдо становится более насыщенным и гармоничным.

Как быстро и легко снять кожуру с томатов без бланширования

Вы можете использовать микроволновку. Сначала сделайте с противоположной от плодоножки стороны надрезы в виде крестика, поместите их в контейнер, который можно ставить в микроволновку, выставьте максимальную мощность на 30 секунд. Дайте томатам остыть перед тем, как снимать шкурку. Она отстанет очень легко.

Такую же процедуру можно провести в духовке. Надрезанные помидоры поставьте в разогретую до 220 градусов духовку на несколько минут. Кожа должна начать трескаться. Затем извлеките помидоры, дайте им остыть и снимите кожуру полностью.

При наличии можно использовать газовую горелку. Сделайте на помидорах проколы с помощью вилки, держа щипцами поджарьте с помощью газовой горелки или над конфоркой. Переворачивайте помидоры разными сторонами, пока кожура не начнет лопаться.

Реклама

Легко избавиться от кожуры из томатов можно, если поместить их в морозильную камеру. Сначала уберите плодоножки, произведите поперечный разрез и положите овощи в контейнер. Оставьте в морозильнике на несколько часов. Когда вы их получите, то шкурка с легкостью отойдет от мякоти. Однако этот способ не подходит, если помидоры нужны для бутербродов или салата. А вот для соуса или домашнего кетчупа можете экспериментировать.