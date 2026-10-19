Не только консервы и тушонка: какие продукты нужно обязательно иметь в случае блекаута

Какие продукты нужно иметь впрок / © Фото из открытых источников

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При длительном отключении электроэнергии привычное приготовление пищи может стать проблемой: электроплита не работает, холодильник постепенно теряет холод, а магазины не всегда могут работать в обычном режиме. Поэтому запас продуктов на случай блекаута следует продумать заранее. Как напоминает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, для экстренных случаев лучше всего подходят продукты длительного хранения, не требующие термической обработки и занимающие немного места.

Какие продукты следует иметь дома при отключении света

Орехи и семечки. Миндаль, грецкие орехи, арахис и тыквенные семечки — питательные продукты, не требующие приготовления. Они содержат жиры, белок и другие питательные вещества, поэтому помогут разнообразить рацион, когда нет возможности полноценно готовить.

Сухофрукты. Изюм, курага, чернослив и сушеные яблоки удобно хранить без холодильника. Они содержат природные сахара и клетчатку, а также подходят для быстрого перекуса. Их можно сочетать с орехами или добавлять в сухие завтраки.

Хлебцы, галеты и сухари. Такие продукты имеют длительный срок хранения, если упаковка герметична, а условия соответствуют рекомендациям производителя. Их можно есть без приготовления, совмещать с паштетами, консервированной рыбой или арахисовой пастой.

Арахисова поста. Это подходящий источник энергии, который не нужно готовить. Пасту можно намазывать на хлебцы или есть вместе с фруктами. Выбирайте упаковку, которая не требует охлаждения до открытия, и проверяйте условия хранения после открытия.

Рыбные консервы. Сардины, скумбрия, тунец и другая рыба в герметичных банках содержат белок, а жирные сорта также являются источником омега-3 жирных кислот. Они помогут сделать запасной рацион более питательным. Следует иметь несколько разных вариантов, чтобы не ограничиваться одним продуктом.

Консервированные бобовые. Фасоль, нут и чечевица в готовом виде — хорошая альтернатива мясным продуктам. Они содержат растительный белок и клетчатку, а для употребления обычно не нуждаются в дополнительной варке. Перед покупкой проверьте, можно ли продукт есть без дальнейшей термической обработки.

Овсяные хлопья и сухие завтраки. Овсянка, мюсли и готовые зерновые пригодятся, если есть возможность нагреть воду. Некоторые мюсли можно есть без приготовления. Для запаса лучше выбирать продукты с простым составом и длительным сроком хранения.

Шоколад, мед и батончики. Небольшое количество сладостей поможет быстро пополнить запас энергии. Мед удобно хранить без холодильника, а батончики легко взять с собой в укрытие. В то же время, они не должны заменять полноценные продукты.

Растительное масло и готовые овощные консервы. Масло является концентрированным источником энергии, а консервированные кукуруза, горошек и томаты позволяют дополнить блюда овощами. После открытия консерву без холодильника лучше не оставлять на длительное время, поэтому выбирайте объем, который можно использовать за один прием пищи.

Почему без запаса воды не обойтись

Даже если дома есть крупы, консервы и сухие продукты, без питьевой воды их использование может осложниться. Вода необходима не только для питья, но и для приготовления пищи и соблюдения гигиены.

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В рекомендациях органов гражданской защиты ориентир для взрослого человека составляет примерно 3 литра питьевой воды в сутки, а для бытовых нужд дополнительно требуется техническая вода. Запас следует рассчитывать по меньшей мере на трое суток и корректировать в зависимости от нужд семьи.

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Как правильно хранить продукты во время блекаута

Сохраняйте запасы в сухом прохладном месте, подальше от солнечных лучей и источников тепла. Проверяйте срок годности, состояние упаковок и регулярно используйте продукты, пополняя запас новыми.

При отключении света старайтесь как можно реже открывать холодильник и морозильную камеру. По рекомендациям Госпродпотребслужбы закрытый холодильник обычно сохраняет безопасную температуру примерно до четырех часов, а полная морозильная камера — до 48 часов. Если продукты длительно находились без надлежащего охлаждения, не определяйте их безопасность только по запаху или вкусу.

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