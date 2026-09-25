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Не только квашеная: необычные закрутки из капусты, которые следует приготовить
Если хочется разнообразить домашние запасы, попробуйте три простых рецепта с капустой — заготовки не нуждаются в сложных ингредиентах.
Сейчас самое время готовить домашние закрутки из белокочанной капусты, ведь в этот период она очень сочная. Из нее можно приготовить не только традиционную квашеную капусту, но и ароматные маринованные салаты, которые зимой станут отличным дополнением к картофелю, мясу или праздничному столу.
ТСН.ua подготовил три необычных рецепта для закруток капусты на зиму.
Маринованная капуста с морковью
Ингредиенты:
1,5 кг белокочанной капусты
300 г моркови
5–6 зубчиков чеснока
1 л воды
2 ст. л. соли
3 ст. л. сахара
100 мл уксуса 9%
100 мл подсолнечного масла
5–6 горошин черного перца
2 лавровых листа
Приготовление:
Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, а чеснок нарежьте пластинками. Все овощи смешайте в большой миске.
Готовим маринад. Для этого вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист и черный перец. Проварите несколько минут, чтобы сухие ингредиенты растворились. Снимите с огня. Добавьте уксус и растительное масло.
Плотно наполните стерилизованную банку капустой с морковью, затем залейте горячим маринадом.
Накройте крышкой и стерилизуйте 15–20 минут. Закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Капуста со свеклой и чесноком
Ингредиенты:
1,5 кг белокочанной капусты
300 г свеклы
1 головка чеснока
1 л воды
2 ст. л. соли
3 ст. л. сахара
100 мл уксуса 9%
5–6 горошин черного перца
3–4 горошины душистого перца
2 лавровых листа
Приготовление:
Капусту нарежьте большими кусками или квадратами, свеклу тонкими ломтиками, а чеснок просто разберите на зубчики.
К стерилизованной банке выложите капусту слоями, чередуя ее со свеклой и чесноком.
Готовим маринад. Вскипятите воду с солью, сахаром, лавровым листом и перцем. Проварите несколько минут, затем добавьте уксус.
Залейте капусту горячим маринадом. Накройте крышкой и стерилизуйте 15–20 мин. Закрутите банку, переверните и оставьте до охлаждения.
Капуста с болгарским перцем
Ингредиенты:
1,2 кг белокочанной капусты
400 г болгарского перца
200 г моркови
1–2 острых перца
5 зубчиков чеснока
1 л воды
2 ст. л. соли
3 ст. л. сахара
100 мл уксуса 9%
100 мл подсолнечного масла
5 горошин черного перца
2 лавровых листа
Приготовление:
Капусту тонко нашинкуйте. Морковь натрите, болгарский перец нарежьте соломкой, острый перец тонкими кольцами, а чеснок измельчите.
Смешайте все овощи в большой миске и оставьте на 15–20 мин, чтобы они пустили три сока.
Готовим маринад. Для этого вскипятите воду с солью, сахаром, лавровым листом и черным перцем. Снимите с огня, добавьте уксус и растительное масло.
Разложите овощную смесь в стерилизованные банки, слегка уплотняя. После этого залейте горячим маринадом. Стерилизуйте банки 15–20 мин и герметично закрутите.
Напомним, мы делились рецептом квашеных помидоров на 5-литровое ведро.