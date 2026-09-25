Не только квашеная: необычные закрутки из капусты, которые следует приготовить

Капуста / © pexels.com

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Сейчас самое время готовить домашние закрутки из белокочанной капусты, ведь в этот период она очень сочная. Из нее можно приготовить не только традиционную квашеную капусту, но и ароматные маринованные салаты, которые зимой станут отличным дополнением к картофелю, мясу или праздничному столу.

ТСН.ua подготовил три необычных рецепта для закруток капусты на зиму.

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Маринованная капуста с морковью

Ингредиенты:

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1,5 кг белокочанной капусты

300 г моркови

5–6 зубчиков чеснока

1 л воды

2 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

100 мл уксуса 9%

100 мл подсолнечного масла

5–6 горошин черного перца

2 лавровых листа

Приготовление:

Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, а чеснок нарежьте пластинками. Все овощи смешайте в большой миске. Готовим маринад. Для этого вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист и черный перец. Проварите несколько минут, чтобы сухие ингредиенты растворились. Снимите с огня. Добавьте уксус и растительное масло. Плотно наполните стерилизованную банку капустой с морковью, затем залейте горячим маринадом. Накройте крышкой и стерилизуйте 15–20 минут. Закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Капуста со свеклой и чесноком

Ингредиенты:

1,5 кг белокочанной капусты

300 г свеклы

1 головка чеснока

1 л воды

2 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

100 мл уксуса 9%

5–6 горошин черного перца

3–4 горошины душистого перца

2 лавровых листа

Приготовление:

Капусту нарежьте большими кусками или квадратами, свеклу тонкими ломтиками, а чеснок просто разберите на зубчики. К стерилизованной банке выложите капусту слоями, чередуя ее со свеклой и чесноком. Готовим маринад. Вскипятите воду с солью, сахаром, лавровым листом и перцем. Проварите несколько минут, затем добавьте уксус. Залейте капусту горячим маринадом. Накройте крышкой и стерилизуйте 15–20 мин. Закрутите банку, переверните и оставьте до охлаждения.

Капуста с болгарским перцем

Ингредиенты:

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1,2 кг белокочанной капусты

400 г болгарского перца

200 г моркови

1–2 острых перца

5 зубчиков чеснока

1 л воды

2 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

100 мл уксуса 9%

100 мл подсолнечного масла

5 горошин черного перца

2 лавровых листа

Приготовление:

Капусту тонко нашинкуйте. Морковь натрите, болгарский перец нарежьте соломкой, острый перец тонкими кольцами, а чеснок измельчите. Смешайте все овощи в большой миске и оставьте на 15–20 мин, чтобы они пустили три сока. Готовим маринад. Для этого вскипятите воду с солью, сахаром, лавровым листом и черным перцем. Снимите с огня, добавьте уксус и растительное масло. Разложите овощную смесь в стерилизованные банки, слегка уплотняя. После этого залейте горячим маринадом. Стерилизуйте банки 15–20 мин и герметично закрутите.

Напомним, мы делились рецептом квашеных помидоров на 5-литровое ведро.

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