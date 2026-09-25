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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
289
Время на прочтение
2 мин

Не только квашеная: необычные закрутки из капусты, которые следует приготовить

Если хочется разнообразить домашние запасы, попробуйте три простых рецепта с капустой — заготовки не нуждаются в сложных ингредиентах.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Капуста

Капуста / © pexels.com

Сейчас самое время готовить домашние закрутки из белокочанной капусты, ведь в этот период она очень сочная. Из нее можно приготовить не только традиционную квашеную капусту, но и ароматные маринованные салаты, которые зимой станут отличным дополнением к картофелю, мясу или праздничному столу.

ТСН.ua подготовил три необычных рецепта для закруток капусты на зиму.

Маринованная капуста с морковью

Ингредиенты:

  • 1,5 кг белокочанной капусты

  • 300 г моркови

  • 5–6 зубчиков чеснока

  • 1 л воды

  • 2 ст. л. соли

  • 3 ст. л. сахара

  • 100 мл уксуса 9%

  • 100 мл подсолнечного масла

  • 5–6 горошин черного перца

  • 2 лавровых листа

Приготовление:

  1. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, а чеснок нарежьте пластинками. Все овощи смешайте в большой миске.

  2. Готовим маринад. Для этого вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист и черный перец. Проварите несколько минут, чтобы сухие ингредиенты растворились. Снимите с огня. Добавьте уксус и растительное масло.

  3. Плотно наполните стерилизованную банку капустой с морковью, затем залейте горячим маринадом.

  4. Накройте крышкой и стерилизуйте 15–20 минут. Закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Капуста со свеклой и чесноком

Ингредиенты:

  • 1,5 кг белокочанной капусты

  • 300 г свеклы

  • 1 головка чеснока

  • 1 л воды

  • 2 ст. л. соли

  • 3 ст. л. сахара

  • 100 мл уксуса 9%

  • 5–6 горошин черного перца

  • 3–4 горошины душистого перца

  • 2 лавровых листа

Приготовление:

  1. Капусту нарежьте большими кусками или квадратами, свеклу тонкими ломтиками, а чеснок просто разберите на зубчики.

  2. К стерилизованной банке выложите капусту слоями, чередуя ее со свеклой и чесноком.

  3. Готовим маринад. Вскипятите воду с солью, сахаром, лавровым листом и перцем. Проварите несколько минут, затем добавьте уксус.

  4. Залейте капусту горячим маринадом. Накройте крышкой и стерилизуйте 15–20 мин. Закрутите банку, переверните и оставьте до охлаждения.

Капуста с болгарским перцем

Ингредиенты:

  • 1,2 кг белокочанной капусты

  • 400 г болгарского перца

  • 200 г моркови

  • 1–2 острых перца

  • 5 зубчиков чеснока

  • 1 л воды

  • 2 ст. л. соли

  • 3 ст. л. сахара

  • 100 мл уксуса 9%

  • 100 мл подсолнечного масла

  • 5 горошин черного перца

  • 2 лавровых листа

Приготовление:

  1. Капусту тонко нашинкуйте. Морковь натрите, болгарский перец нарежьте соломкой, острый перец тонкими кольцами, а чеснок измельчите.

  2. Смешайте все овощи в большой миске и оставьте на 15–20 мин, чтобы они пустили три сока.

  3. Готовим маринад. Для этого вскипятите воду с солью, сахаром, лавровым листом и черным перцем. Снимите с огня, добавьте уксус и растительное масло.

  4. Разложите овощную смесь в стерилизованные банки, слегка уплотняя. После этого залейте горячим маринадом. Стерилизуйте банки 15–20 мин и герметично закрутите.

Напомним, мы делились рецептом квашеных помидоров на 5-литровое ведро.

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