Не только милые: эти 5 пород собак в мире считают настоящими талисманами удачи

Некоторые породы собак в разных культурах традиционно считают символами удачи и благополучия. В этот список входят ши-тцу, китайская хохлатая, мопс, ксолоитцкуинтли и пекинес — породы, чья история и символические связи сделали их своеобразными талисманами для владельцев. Несмотря мистический ореол, эксперты подчеркивают: эти собаки известны еще и своей кротостью, преданностью и общительным характером, что и формирует их репутацию «счастливчиков».

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Специалисты отмечают, что ассоциации с удачей возникли не случайно — корни большинства этих верований уходят в древние легенды, придворные традиции и культурные символы разных народов. Для тех, кто хочет хвостатого друга, который принесет море позитива, эти породы часто оказываются среди первых в списке.

Ши-тцу. В Китае эту породу называют «лев-собака» — согласно легендам, маленький пес мог превращаться в льва, чтобы оберегать Будду. Ши-тцу символизирует силу, защиту и процветание, а его спокойный, нежный характер делает его популярным домашним питомцем.

Китайская хохлатая. Исторически эти собаки сопровождали мореплавателей, помогали избавляться от вредителей и считались охранниками от неудач. Порода представлена в двух типах — бесшерстном и пушистом (паудерпаф), и обе разновидности известны своей привязанностью к людям.

Мопс. В китайской культуре мопс являлся символом богатства и защиты. Породу долго удерживали при дворах императоров, а сегодня она сохраняет репутацию «счастливой» благодаря своему веселому, ласковому и жизнерадостному темпераменту.

Ксолоитцкуинтли. Древняя мексиканская порода с историей, достигающей цивилизаций ацтеков и майя. Считалось, что эти собаки сопровождают души в потустороннем мире и оберегают дом от злого. Ксоло известны своей уравновешенностью и способностью легко приспосабливаться к новым условиям.

Пекинес. Сначала его выводили как собаку-компаньона для императорской семьи. В китайской традиции пекинес символизирует процветание и защиту, а прозвище «фу-собака» связывают с верой в способность породы отпугивать злых духов.

