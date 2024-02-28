Не только молоко: в чем вымочить селедку, чтобы рыба получила уникальный вкус и аромат

Сельдь – не только вкусный, но и очень полезный продукт. Чтобы сделать рыбу более нежной, многие украинцы вымачивают ее в молоке. Но есть и другие альтернативы, которые следует попробовать.

Сельдь можно назвать одним из самых доступных видов рыбы в украинских магазинах. Ее можно купить в разных маринадах, соленой, свежей. Все эти варианты одинаково полезны для здоровья.

Чем сельдь полезна

Эта рыба считается природным источником многих ценных питательных веществ. В первую очередь, в ней содержится йод, который нужен для правильного функционирования щитовидной железы. А еще в рыбе много фосфора, положительно влияющего на работу мозга, участвует в восстановлении нуклеиновых кислот.

Кроме этого в сельди содержатся витамины D и омега-3 жирные кислоты. Они имеют решающее значение для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Но, чтобы воспользоваться всеми питательными веществами сельди, нужно знать, как избежать ошибок в ее приготовлении. К сожалению, допускают их довольно часто.

Для чего селедку вымачивают в молоке

Очень часто блюда с селедкой получаются слишком солеными или с сильно выраженным рыбным привкусом. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько простых правил.

Чаще всего украинцы покупают в магазине филе сельди, так называемый "матиас". Это рыба, которую перед упаковкой вымачивают в рассоле, чтобы она лучше хранилась. После такого вымачивания сельдь приобретает приятный запах, мягкость и вкус.

Однако, если готовить блюда из селедки без предварительной обработки, они могут быть неприятно солеными. Поэтому сельдь и принято дополнительно вымачивать. Делать это следует достаточно долго – минимум 6 часов. После этого жидкость заменяют новой и снова погружают внутрь рыбу. Оптимальное время замачивания составляет 12-18 часов. Именно за это время рыба станет нежной.

Самым популярным вымачиванием для селедки является молоко. Этот продукт помогает значительно снизить ее соленость, придает ей приятный нежный вкус. Также молоко помогает избавиться от неприятного "рыбного" запаха.

В чем вымочить селедку кроме молока

Чем обработать сельдь, кроме молока / Фото: Unsplash

Минеральная вода

Многие кулинары советуют вымачивать селедку в газированной минералке с добавлением большого количества лимонного сока. Благодаря этой жидкости рыба станет значительно более мягкой, приобретет нежный и приятный вкус.

Кефир

Еще один отличный вариант, который дополнительно придаст рыбе кисловатый привкус.

Вино

Для этого подходит только красное вино. После этого вы получите уникальную и изысканную закуску с благородным ароматом и вкусом. Нужно сначала прокипятить вино с сахаром, уксусом и специями в течение 5 минут. Предварительно замочить селедку в минеральной воде, нарезать рыбу, выложить в банку вместе с луком, залить вином и поставить в холодильник.

Пиво

Хотя такой способ может показаться странным, но пиво также подходит для вымачивания сельди. Сначала вскипятите 1-2 л пива с солью и специями, затем залейте им селедку и оставьте на сутки. Особенно вкусная селедка в пиве будет после жарки.

Как избавиться от горечи и улучшить вкус селедки

Иногда случается такое, что селедка с луком получается немного горьковатой. Этого можно просто избежать.

Самый простой способ – посолите лук, дайте ему настояться несколько минут, а затем залейте холодной водой. А еще лук потеряет горечь, если его на несколько часов перед приготовлением заморозить.

Еще одним интересным вариантом является заливка лука кипятком. Но сначала овощ нужно нарезать.

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