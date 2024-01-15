Не только мука: что добавить в подливу для густоты — понадобится всего один ингредиент

Тушеное мясо с подливой – довольно популярное блюдо. Ее готовят очень часто. Для густоты обычно добавляют муку. Но что делать, если это невозможно?

Мясо с подливой отлично сочетается с макаронами, любой кашей, картофельным пюре, овощами. А потому такое блюдо просто незаменимо на кухне.

Но в ней очень важно сохранить именно консистенцию и яркий вкус подливки. Она должна получиться достаточно густой, с хорошо выраженным ароматом и вкусом. Однако так бывает не всегда.

Что делать, если соус получился редким и совсем безвкусным? Выход есть.

Обычно для густоты подливки в блюдо добавляют муку. Но его нужно подсыпать на этапе приготовления соуса. Тогда он хорошо загустеет и не будет иметь неприятных комочков. Однако, если подливка уже полностью готова, но кажется вам слишком редкой, выполнять такой кулирнарный трюк не стоит. Вы только испортите все блюдо.

Но не стоит сокрушаться, ведь существует альтернативный выход. Добавьте к уже готовому подливу всего лишь несколько чайных ложек горчицы и тщательно перемешайте. Соус сразу загустеет. Вдобавок он получит более пикантный вкус. А еще подливка получит как "глянцевый" вид.

Если же вашим родным не нравится острый вкус блюд, можете всего лишь заменить обычную дижонскую горчицу. Эффект будет тот же, но острота этого продукта более умеренная. И вместо чрезмерной "жгучести" блюдо получит легкую кислинку.

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